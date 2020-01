Kindesmissbrauch in Wohngruppe: Ehepaar erneut vor Gericht

Hildesheim. Mädchen sollen sexuell missbraucht und gequält worden sein - ausgerechnet in einer Wohngruppe für hilfebedürftige Kinder: Ein 57 Jahre alter Erzieher aus Gifhorn steht deshalb seit Donnerstag vor Gericht - schon zum zweiten Mal. Der Prozess hatte ursprünglich im vergangenen September am Landgericht Hildesheim begonnen, musste aber Ende Oktober unterbrochen werden, weil neue Ermittlungsakten vorgelegt wurden (Az.: 14 KLs 6 Js 3779/19). Mitangeklagt ist die Ehefrau des 57-Jährigen. Die 60-Jährige soll nicht eingeschritten sein, als ihr Mann etwa ein Mädchen zwang, über Tage Windeln zu tragen. Auch soll ein Mädchen in einen Hundekäfig gesperrt worden sein.

Die beiden Angeklagten wollten sich zu Prozessbeginn nicht äußern. Das Paar hatte bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe im vergangenen Januar Kinder in der familienähnlichen Wohngruppe in Gifhorn betreut. Die Taten sollen sich zwischen 1998 und 2007 ereignet haben: Dem 57-Jährigen werden sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen. Die 60-Jährige ist in fünf Misshandlungsfällen angeklagt, sie wurde inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen. Ihr Mann sitzt weiter in U-Haft. Insgesamt sind 27 Verhandlungstage geplant.