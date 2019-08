Nach Millionen-Schließfach-Coup: Fotofahndung nach Tätern

Buchholz. Es dürfte der wohl spektakulärste Diebstahl aus einer Bank in der Geschichte des kleinen Städtchens Buchholz in der Nordheide sein. Am späten Freitagabend, 5. Juli, sowie am darauffolgenden Sonnabend drangen vier bis fünf Männer in das Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude an der Poststraße in Buchholz ein. Die Kriminellen brachen 82 Schließfächer auf. Ihre Beute: Bargeld, Schmuck, Uhren und Edelmetalle im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro.

Nun sucht die Polizei in Niedersachsen mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den Dieben. Die Ermittler vermuten, dass die Täter in der Nähe der Sparkasse ein Auto geparkt hatten, in das sie ihre Beute brachten und in dem sie die Kleidung wechselten. Ferner könnten sich die Diebe in der Nacht zum Sonnabend in der Region Buchholz aufgehalten haben.

Hinweise zu den Männern auf den Bildern nimmt die Ermittlungsgruppe "Schließfach" unter der Telefonnummer 04181/285-0 oder per E-Mail poststelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de entgegen.