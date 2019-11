Hamburg. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat ein drei Jahre dauerndes Forschungsprojekt zum Einsatz einer Seenotrettungs-Drohne erfolgreich abgeschlossen. Wie die DGzRS am Freitag mitteilte, habe das "unbemannte Luftfahrtsystem für Seenotfälle Larus" über der Ostsee bereits 660 Seemeilen (mehr als 1200 Kilometer) zurückgelegt.

"Auf See wird die Rettung an sich auch künftig durch Menschen in Seenotrettungskreuzern und Hubschraubern erfolgen. Unbemannte Luftfahrtsysteme können aber – sofern sie automatisiert fliegen – zusätzliche Kommunikationskapazitäten schaffen und aktuelle Lagebilder liefern", erklärt DGzRS-Geschäftsführer Kapitän Udo Helge Fox das Projekt.

Larus-Drohne spürte "Schiffbrüchigen" auf

Larus – das lateinische Wort für Möwe – flog vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zwischen Rügen und Usedom. Dort hat der Prototyp erfolgreich einen "Seebrüchigen" aufgespürt und die ermittelten Daten in Echtzeit an einen Seenotrettungskreuzer und die Leitstelle der DGzRS in Bremen weitergegeben.

Einen Großteil der absolvierten Flugstrecke legte Larus außerhalb der Sichtweite der Bodenstationen und in einer Flughöhe von bis zu 760 Metern zurück. Die Drohne ist bis zu 140 Kilometer pro Stunde schnell und wurde bei Windstärken bis zu sieben Beaufort erfolgreich eingesetzt.

Projekt soll zu praxistauglicher Drohne führen

Das Forschungsprojekt findet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, darunter der TU Dortmund als technischem Koordinator, der RWTH Aachen und verschiedenen weiteren Partnern statt.

Der Prototyp soll nach Abschluss des Projekts am Ende des Jahres gezielt weiterentwickelt werden, um schließlich die vollständige Praxistauglichkeit der Drohne zu erreichen.