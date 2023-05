Lauenburg: Trauer um den Gründer von Dan Tobacco

Lauenburg. Erfolgreicher Unternehmer, Menschenfreund, Musikliebhaber und Genussmensch – das sind Begriffe, die zu ihm passten. Dr. Heiko Behrens verstarb am 28. April im Alter von 79 Jahren.

Er war kein Mann der lauten Töne. Nachdenken konnte er am besten, wenn er sich eine Pfeife ansteckte, genüsslich daran zog und den Qualm langsam ausblies. Im Alter von nur 28 Jahren gründete er die Firma Dan Tobacco in Hamburg-Curslack. Als das Firmengebäude 2001 abbrannte, siedelte er das Geschäft nach Lauenburg um. In dem historischen Gebäude an der Hafenstraße 30 lagerte sein Tabak schon seit den 1990er-Jahren unter optimalen Bedingungen. Von da an ist das Gebäude Firmenzentrale von Dan Tobacco für die Produktion. Im Schwesterunternehmen Dan Pipe ist der Handel organisiert.

Es ging nicht immer nur bergauf für Heiko Behrens. Anfang der 2000er-Jahre geriet Dan Pipe in eine schwere wirtschaftliche Krise. Der traditionsbewusste Unternehmer musste umdenken: Statt nur auf den gedruckten Katalog zu setzen, stieg er ins Onlinegeschäft ein – mit Erfolg.

Heiko Behrens steht für Dan Tobacco und auch die WVL

Heiko Behrens war niemand, der nur an seinen wirtschaftlichen Erfolg dachte. Von 2005 bis 2010 war er Vorsitzender der Wirtschaftlichen Vereinigung Lauenburg (WVL). Unter seiner Leitung war der größte Mitgliederzuwachs in dem Zusammenschluss Lauenburger Unternehmer zu verzeichnen. Aber Heiko Behrens schaute auch über den Tellerrand. Kurz nach der Wende zeigte er polnischen Handwerkern die ersten Schritte moderner Pfeifenproduktion nach westlichen Standards und ebnete ihnen so einen Start in die Selbstständigkeit.

Heiko Behrens war ein Freigeist. Dass er seine Tabakwaren plötzlich mit großflächigen Schockbildern versehen sollte, war für ihn Ausdruck einer Bevormundung. Er ermutigte Menschen, eigene Entscheidungen zu treffen. Den Grundstein dafür sah der ehemalige Lehrer schon im Kindesalter. Im Jahre 2010 kämpfte er um die Gründung einer Privatschule in Lauenburg nach der Lehre von Maria Montessori. Der Grundsatz der Pädagogin „Hilf mir, es selbst zu tun“ war auch der seine. Dass sein Plan scheiterte, schmerzte ihn lange.

Begründer des Dan Tobacco Musikfestivals

Für viele Musikfreunde ist der Name Heiko Behrens eng mit dem Dan Tobacco Musikfestival verbunden. 2005 hatte er das Ereignis, das bald Kultstatus hatte, aus der Taufe gehoben. Drei Tage lang wurde die große Fabrikhalle zum Konzertsaal. Der Tabakduft, der die Besucher umwehte, gehörte dazu. Als das Festival später aus Platzgründen in die Heinrich-Osterwold-Halle verlegt wurde, konnte es an die alten Erfolge nicht anknüpfen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Alter von 64 Jahren zog sich Heiko Behrens aus dem operativen Geschäft von Dan Tobacco zurück. Dem Unternehmen blieb er aber immer verbunden. Genau wie Lauenburg – die Stadt, die ihm Heimat geworden war.