Fische, Schiffe, Trödel – Lauenburg lockt mit Partysonntag

Lauenburg. Fische, Schiffe, Schätze und Kram – so lässt sich knapp zusammenfassen, was die Besucher der Lauenburger Altstadt am Sonntag, 21. Mai, erwartet. Seit einigen Jahren hat es sich bewährt, die traditionelle Fischmeile mit dem großen Flohmarkt zu verbinden, bei dem Altstadtbewohner und Händler von außerhalb ihre Waren anbieten. In diesem Jahr verknüpfen die Organisatoren auch die Eröffnung der Schifffahrtssaison mit diesem Tag – der früher groß gefeierte Kurs-Elbe-Tag in abgespeckter Form.

„Mit diesem Tag beginnt in Lauenburg die Tourismussaison. Wir hoffen auf ein gutes Jahr“, sagt Lauenburgs Veranstaltungsmanager Andy Darm. Auf 99 Metern gibt es bei der Fischmeile nicht nur Spezialitäten auf den Teller, sondern auch Musik auf die Ohren. Auch wenn bei der Stadt die Fäden der Organisation zusammenlaufen, lebt der Tag genauso von privaten Initiativen.

Lauenburg: Jetzt einen Standplatz für den Flohmarkt sichern

Dass man auf dem Lauenburger Flohmarkt gute Geschäfte machen kann, hat sich mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Jörg Sönksen ist Experte für Dachbodenfunde und Familienschätze. Und er ist Flohmarkthändler, so wie auch Karsten Legeler. Die beiden Männer betreiben dieses Hobby seit über 20 Jahren, Irgendwann haben sie sich dabei kennengelernt. Im Herbst 2018 organisierten sie den ersten Flohmarkt in der Lauenburger Altstadt.

Wie das mit Neuerungen so ist: Am Anfang waren viele Bewohner entlang der Elbstraße skeptisch. Schließlich gibt es in der Region viele Flohmärkte mit langer Tradition. Das ist Vergangenheit. Mittlerweile sichern sich Altstadtbewohner schon früh einen der begehrten Standplätze.

Von der Neustadt, am Kirchplatz vorbei bis Rufers Restaurant werden die Händler zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ihre Schätze anbieten. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Bei einer Anmeldung vor Sonnabend, 20. Mai, kostet der laufende Meter Standfläche 6 Euro. Anschließend werden eventuelle Restplätze für 10 Euro pro Meter vergeben. Anmeldungen nimmt Karsten Legeler unter Telefon 04153/5774420 entgegen. Jörg Sönksen ist für die Platzvergabe unter 0171/9076556 erreichbar.

Rundfahrten mit dem „Kaiser“ und alte Lauenburg-Ansichten

Vor ein paar Jahren wurde der Kurs-Elbe-Tag noch mit einer großen Schiffsparade gefeiert. Diesmal ist es vor allem der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“, der die Fahne für die Fahrgastschifffahrt hochhält. Um 11 Uhr, um 13 Uhr und um 15 Uhr legt der Dampfer an der Elbuferpromenade ab. Für die eineinhalbstündige Rundfahrt zahlen Erwachsene 9 Euro, Kinder bis 14 Jahren 6 Euro. Tickets können auf der Seite www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de gebucht werden.

Die große Bühne auf dem Ruferplatz bietet den ganzen Tag lang ein musikalisches Überraschungsprogramm. Wer Historisches liebt, kann sich auf eine Open-Air-Ausstellung mit alten Lauenburger Stadtansichten und Schiffen freuen.

Während der Veranstaltungen wird die Elbstraße zwischen Hausnummer 20 und Rufer-Platz auch für Anlieger voll gesperrt. Im Hohlen Weg wird die Einbahnstraße im oberen Teil aufgehoben und die Überfahrt Hohler Weg 25 zum Graben geöffnet. Die Sperrung beginnt wegen der Aufbauarbeiten bereits ab 6 Uhr.