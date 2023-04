Lauenburger Fischmeile : Auf 582 Heringslängen: Kielschweine, Korn und Kibberlinge

Lauenburg. Was sind Kibbelinge? Die Frage könnte tatsächlich aus einer TV-Quizshow stammen. Doch Stammgäste der Lauenburger Fischmeile würden die Antwort nur so aus dem Ärmel schütteln. Die in Teig ausgebackenen Fischstücke gehören schließlich zum festen Angebot der beliebten Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 16. Mal Besucher in die Lauenburger Altstadt lockt. Am Sonntag, 21. Mai, haben Restaurants und Fischhändler aus der Region ihre Stände aufgebaut. 99 Meter ist die Lauenburger Fischmeile lang – oder 582 Heringslängen.

Der damalige Bürgermeister Harald Heuer hatte 2005 den Anstoß gegeben, er wollte die Gastronomen der Stadt auf diese Weise zusammenbringen. Mittlerweile hat es sich aber über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen, dass die Fischmeile Scharen von Besuchern nach Lauenburg lockt.

Lauenburger Fischmeile: Schlemmen und feilschen in der Altstadt

Traditionell dabei sind Holger und Gretel Krause mit ihrem legendären Feuerlachs. Rainer und Philipp Staneck aus dem Soltstraatenhus bieten Rotbarsch im Bierteig und die besagten Kibbelinge an. Die Fischbude Rieger ist ebenso dabei wie Thomas Timm aus dem Hotel Bellevue. Dazu bietet Vladan Simic vom Altstadtkiosk „Fisch-Allerlei, direkt aus dem Meer“. Erstmals dabei ist die Crew vom Krabbenfischer „Andrea“ aus Büsum.

Am Veranstaltungstag der diesjährigen Fischmeile gibt es in der Lauenburger Altstadt einen weiteren Besuchermagneten: Zwischen 9 und 16 Uhr bauen zahlreiche Flohmarkthändler auf dem Kopfsteinpflaster zwischen Ruferplatz und Kirchplatz ihre Stände auf.

Geheimtipp der Fischmeile: Korn mit Sardelle und Zwiebel

Natürlich gibt es an allen Ständen auch passende Getränke zum kulinarischen Angebot. Ein Geheimtipp hat unter Fischliebhabern mittlerweile die Runde gemacht: Gut gekühlten Korn in ein Schnapsglas füllen, jeweils pro Glas eine Sardelle über den Rand hängen und einen frischen Zwiebelring in den Korn stecken. Man trinkt dies folgendermaßen: Zwiebel und Sardelle kauen und Korn nachschütten. Sieht komisch aus, soll aber sehr bekömmlich sein.

Der Lauenburger Shantychor „Die Kielschweine“ eröffnet die diesjährige Fischmeile.

Foto: Elke Richel

Der musikalische Auftakt kommt in diesem Jahr vom Shantychor „Die Kielschweine“ aus Lauenburg. Außerdem sind wieder die „Elbströmer“ aus Geesthacht dabei. Ihr Repertoire ist ein ungewöhnlicher Mix aus böhmischer und norddeutscher Volksmusik mit maritimen Einflüssen. Für die Schlagerfreunde haben sich „Lui und Fiete“ aus Hamburg angesagt.

Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ bietet Rundfahrten an

Wer bei den vielen Leckereien aus dem Wasser Lust auf ein Schiffserlebnis bekommt, sollte sich eine Rundfahrt mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ nicht entgehen lassen. Um 11 Uhr, um 13 Uhr und um 15 Uhr legt der Dampfer an der Elbuferpromenade ab. Für die eineinhalbstündige Rundfahrt zahlen Erwachsene 9 Euro, Kinder bis 14 Jahren 6 Euro. Tickets können schon jetzt auf der Seite www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de gebucht werden.