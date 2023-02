Die CDU geht bei der Wahl am 14. Mai mit Dennis Gabriel ins Rennen. Der 48-Jährige kennt Büchen gut. Welche Probleme er angehen will.

Wahl am 14,. Mai Verliert Witzeeze seinen beliebten Bürgermeister an Büchen?

Büchen. Jetzt hat auch die CDU in Büchen ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 14. Mai bestimmt. Es ist der 48-jährige Diplom-Verwaltungsfachwirt Dennis Gabriel. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm jemanden gewinnen konnten, der schon sein Leben lang in der Region verwurzelt ist“, sagt CDU-Fraktionschef Henning Lüneburg.

Dennis Gabriel ist nach Anne-Marie Hovingh (SPD) und dem Einzelbewerber Michael Munteanu der dritte Bewerber, der seinen Hut in den Ring wirft. Was das Thema Verwaltungserfahrung betrifft, kann Gabriel punkten. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister in Witzeeze, einer 900-Einwohner-Gemeinde im Amt Büchen. „Dadurch bin ich eng mit der Gemeindeverwaltung Büchen vernetzt. Wir sind zum Beispiel über den Schulverband miteinander verbunden. Außerdem habe ich meine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten Mitte der 90er-Jahre in der Gemeindeverwaltung Büchen absolviert“, sagt Gabriel.

CDU stellt Dennis Gabriel als Bürgermeisterkandidat auf

In Büchen ist Dennis Gabriel auch heute noch oft unterwegs. Er meint daher zu wissen, was den rund 6500 Bürginnen und Bürgern am meisten auf den Nägeln brennt. „Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Verkehrssituation ist am Limit. Wer mit dem Auto nach Büchen fährt, steht fast immer im Stau“, hat er festgestellt. Hier müssten dringend neue Konzepte her.

Eine große Chance für die Gemeinde sieht Gabriel in der Entwicklung des neuen Gewerbegebietes Steinkrüger Koppel. Mit knapper Mehrheit war im November vergangenen Jahres ein Bürgerentscheid für das Projekt ausgegangen. „Wir müssen uns nun genau anschauen, welche Unternehmen sich hier ansiedeln. Arbeitsplätze schaffen ist das eine, Umweltverträglichkeit das andere. Es ist ja ein erklärtes Ziel, dass hier ein nachhaltiges Gewerbeareal entsteht, darauf müssen wir achten“, so der CDU-Kandidat.

Alle politischen Kräfte in Büchen mit ins Boot nehmen

Erfahrungen aus Witzeeze will Gabriel im Falle seiner Wahl auch in Büchen einbringen. „Man darf ja nicht vergessen, dass ein Bürgermeister, ob ehrenamtlich oder nicht, allein gar nichts entscheiden kann. Ich verstehe meine Rolle so, dass ich politische Entscheidungsprozesse moderiere und möglichst alle politischen Kräfte mit ins Boot nehme“, hat er sich vorgenommen.

In Witzeeze ist das schon einmal gelungen. Vor etwa zehn Jahren hatte die Diskussion über Windkraftanlagen die Dorfgemeinschaft gespalten. Bürgermeister Dennis Gabriel vermittelte, holte alle Beteiligten an einen Tisch – und bewies vor allem einen langen Atem. Zwar ist der geplante Windpark auch heute noch nicht gebaut, es gibt aber eine Fläche dafür. Dem dafür notwendigen Bürgerbeteiligungsverfahren sieht Gabriel gelassen entgegen.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dennis Gabriel setzt auf Bürgernähe und Vermittlungsgeschick

„Nach den Querelen über die Windkraft sind wir wieder zu einer festen Gemeinschaft zusammengewachsen sind“, hatte er anlässlich des Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ im Juni vergangenen Jahres gesagt. 18 Gemeinden hatten sich beworben, Witzeeze kam ins Finale und landete schließlich auf dem vierten Platz. Menschen für eine Sache zu begeistern, darin sieht Dennis Gabriel eine seiner Stärken.

Die Büchener CDU setzt große Hoffnung in ihren ersten Bürgermeisterkandidaten seit Jahren. Seit seiner ersten Wiederwahl 2005 war Uwe Möller ohne Konkurrenz geblieben und trat jeweils als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl an. „Dennis Gabriel hat in Witzeeze bewiesen, dass er bürgernah und innovativ eine Gemeinde weiterentwickeln kann. Er verfügt zudem über Berufserfahrung als Führungskraft und ist mit den Örtlichkeiten bestens vertraut“, fasst Henning Lüneburg die einstimmige Entscheidung seiner Partei zusammen.