Büchen schiebt neuen Bebauungsplan für Solarpark an

Der Solarpark des Investors GP Joule in Willingrade, einem Ortsteil von Groß Kummerfeld, entstand seit Ende 2021 südlich der B 205 und oberhalb der Bahnlinie Neumünster-Bad Oldesloe. Am 8. März 2022 wurde das knapp sechs Hektar große und 5,2 Megawatt starke Photovoltaikfeld in Betrieb genommen