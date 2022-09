Lauenburger Wochenmarkt lädt zum stimmungsvollen Herbstfest

Lauenburg. Dorothée Meyer vom Lauenburger Stadtmarketing lädt für den morgigen Sonnabend, 1. Oktober, gemeinsam mit den Marktbeschickern des Lauenburger Wochenmarktes zum stimmungsvollen Herbstfest ein. „Wir konnten einigen Händlern ihre liebsten Saisonrezepte entlocken. Diese haben wir als praktische Rezepte zum Sammeln und Nachkochen aufbereitet“, sagt Meyer. Kunden können die Rezepte an den jeweiligen Ständen mitnehmen und das dafür notwendige Obst und Gemüse gleich mit.

Stadtbücherei kommt mit 3D-Drucker auf den Lauenburger Wochenmarkt

Neben den langjährigen und neuen Marktbeschickern wird das Herbstfest durch Handwerker und Kunsthandwerker aus der Region aufgewertet. So ist unter anderem Lena Richter dabei. Sie fertigt Blühpapier an. In Witzeeze entstehen so handgemachte und individuelle Grußkarten aus geschöpftem Papier. Wer mag, darf sich an ihrem Stand gerne selber an diesem alten Handwerk versuchen.

Ihre Laubsägearbeiten bringt Monika Siemann mit und die Lauenburger Stadt- und Schulbücherei eine Fotobox und einen 3D-Drucker. „Damit lassen sich schnell und einfach Ersatzteile oder Nützliches wie Einkaufswagenchips herstellen“, sagt Büchereimitarbeiterin Marielies Schuldt. Leckere Bratwürste und Wild-Burger gibt es bei Johann von Frankenberg von Wildglück aus Schnakenbek.

Viele neue Händler bereichern das Angebot

Nachdem das Interesse am Lauenburger Wochenmarkt in der Alten Wache geschwunden war, hatte die Stadt zu Jahresbeginn eine Offensive gestartet, um den Markt zu retten. Eine Umfrage aus dem Frühjahr hatte ergeben: Vor allem die jüngeren Kunden wünschen sich ein breiteres Angebot, Bio-Produkte und Einkaufserlebnisse.

Wilko Scherkl aus Hittbergen bietet Produkte in Demeter-Qualität an.

Foto: Stadt Lauenburg / Stadt lauenburg

Die Folge: Zu langjährigen Anbietern wie Obstbäuerin Anke Maack aus Jork sind mittlerweile neue hinzugekommen. Für das Bio-Angebot ist unter anderem Wilko Scherkl zuständig: Der Gemüsebauer hatte früher auf dem Louisenhof in Müssen gearbeitet, dann mit seiner Frau einen Biohof in Hittbergen übernommen und bietet jetzt Produkte in Demeter-Qualität an. Neben Milch und Milchprodukten vom Hof Weitenfeld bei Boizenburg gehören auch die regionalen Köstlichkeiten von Stefanie Burmester vom Tannenhof Witzeeze zu den neuen Angeboten. Mit den dazugewonnenen Händlern konnten viele Lücken geschlossen werden.

Der Wochenmarkt ist immer mittwochs und sonnabends von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet.