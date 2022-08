Welche Heizung soll es werden? Online-Tipps für Hausbesitzer

Wärmepumpe? Holzheizung oder Erdwärme? Was für den einzelnen richtig ist, klären Klimaschutzexperten an drei Online-Abenden.

Lauenburg. Besitzern eines alten Hauses, die vor einem Jahr nach einer Alternative für ihre Gas- oder Ölheizung suchten, wurde von Wärmepumpen noch abgeraten. Die rechne sich nur für gut gedämmte Neubauten mit Fußboden- oder Wandheizungen, weil deren Vorlauftemperatur zu gering sei. Doch mittlerweile präsentieren Hersteller fast monatlich neue Luftwärmepumpen, die auch bei Altimmobilien funktionieren können. Hinzu kommen Hybridsysteme, die Gas, Solarthermie, Erdwärme oder Holzheizung kombinieren.

Klimaschutz: Tipps für Hausbesitzer an drei Online-Abenden

Doch welche Heizung genau passt, kann nur ein Beratungsgespräch mit einem Fachmann klären. Zur ersten Orientierung laden die Klimaschutzbeauftragten aus dem Kreis gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zu drei Online-Abenden ein. „Derzeit erreichen uns täglich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu den Themen Energiesparen und erneuerbare Energien. Zurückliegende Kooperationen mit der VZ-SH haben gezeigt, dass sich die Reichweite der Beratungsangebote und damit die Zahl der Teilnehmenden durch die Zusammenarbeit deutlich erhöht“, sagt Corina Müller, Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung, die die Info-Reihe gemeinsam mit ihren Kollegen aus Städten und Ämtern organisiert hat.

Wir empfehlen allen Interessierten zum Einstieg diese sehr informativen und gut verständlichen Info-Veranstaltungen, bei denen es auch die Möglichkeit gibt, direkt Fragen zu stellen“, so Müller. Als Fachmann dabei ist Ingo Sell, Energieberater der Verbraucherzentrale.

Die Themen sind Heizung, Fotovoltaik und Förderprogramme

Die Reihe beginnt am Montag, 22. August, um 18 Uhr mit dem Thema: „Welche Heizung ist die richtige? – Welche Technik zur Verfügung steht und was beim Austausch zu beachten ist.“ Die Veranstaltung wird begleitet von den Klimaschutzmanagerinnen Nina Reimers (Schwarzenbek) und Yvonne Hargita (Wentorf). Am Dienstag, 23. August, geht es unter Moderation von Lauenburgs Klimaschutzmanager Ralf Monecke und Maike Hesse (Amt Hohe Elbgeest) wieder um 18 Uhr weiter.

Thema ist diesmal: „Eigenen Strom erzeugen mit PV – in Zeiten hoher Stromkosten besonders lohnenswert.“ Der dritte Abend am Montag, 5. September, bietet einen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für die energieeffiziente Gestaltung des Eigenheims: „Förderprogramme richtig nutzen“ mit Lisa Vidal (Mölln) und Corina Müller.

Wann lohnt sich eine Solaranlage auf dem Dach?

Die Abschlussveranstaltung der Reihe findet als Präsenzveranstaltung am Mittwoch, 21. September, im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule (Schulstraße 1) statt. Unter dem Motto „Mach dein Dach zum Stromerzeuger“ hat Ralf Monecke die Solaroffensive Schleswig-Holstein eingeladen, eine Kooperation von Verbraucherzentrale, Energie- und Klimaschutz-Initiative, Landesverband Erneuerbare Energien, Haus & Grund und Verband Wohneigentum. Vor Ort lässt sich klären, welche Dächer sich für Solaranlagen eignen und welche Anlagenkombination die beste ist.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Energieberater Sell gibt zudem einen Überblick zu den technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen der Installation einer Solarthermie oder Fotovoltaikanlage und informiert über die aktuellen Beratungs- und Fördermöglichkeiten. Markus Karde vom Landesverband Erneuerbare Energien teilt anschließend Tipps und Erfahrungen aus Sicht der Branche.

Teilnehmer der Online-Abende können sich auf www.verbraucherzentrale.sh/veranstaltungen anmelden. Die Anmeldung für die Präsenzveran­staltung am 21. September nimmt Ralf Monecke per ­E-Mail an Klimaschutz@lauenburg-elbe.de entgegen.