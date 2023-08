Geesthacht: Ein offenes Ohr für Menschen, die ein Gespräch suchen

Ein neues Angebot in Geesthacht will Menschen aus der Vereinsamung holen. Warum Gesprächscoach Karina Fiedler nichts lesen darf.

Geesthacht. Marianne Köster-Neumann und Hans-Georg Dittberner wollten eigentlich nur mit Hündchen Kaja auf dem Wanderweg an der Elbe beim Geesthachter Menzer-Werft-Platz spazieren gehen, als eine auffällige Fahne ihr Interesse weckt. „Zuhör-Bank“ und „Zeit für Dich“ steht darauf.

Die beiden lesen sich die dazugehörigen Broschüren genau durch und lächeln dann. „Ich finde das Angebot ganz toll in der heutigen Zeit, wo manche sehr vereinsamen“, sagt Marianne Köster-Neumann.

Geesthacht: Immer den letzten Freitag im Monat baut Karina Fiedler die Bänke auf

Karina Fiedler freut sich über die Worte, denn genau darum geht es. Sie hat in Nachbarschaft zur Fahne auf einer Bank Platz genommen. Die Geesthachterin sitzt dort an jedem letzten Freitag im Monat immer von 15.30 bis 17.30 Uhr und hat ein offenes Ohr für Menschen, die sich einfach mal mit jemandem unterhalten wollen.

Die Zeit, in der gerade einmal niemand kommt, ist auch für Karina Fiedler pure Entspannung. Sie sitzt dann einfach da und schaut auf die Elbe. „Ein Buch lesen kann ich nicht, dann würde ich beschäftigt aussehen“, erklärt sie. „Das könnte abschreckend wirken auf Interessenten.“

Marianne Köster-Neumann war früher bei der Lebenshilfe beschäftigt

Auch Marianne Köster-Neumann und Hans-Georg Dittberner nutzen die Gelegenheit. Eigentlich wollen die beiden nur kurz für ein Foto Platz nehmen, aber dann wird doch noch ein richtiges Gespräch daraus, so, wie es auch gedacht ist. „Ich habe früher beim Lebenshilfewerk in Geesthacht als Sozialpädagogin gearbeitet“, erzählt Marianne Köster-Neumann umgehend aus ihrem Leben.

„Der Chef suchte damals noch jemanden für die Sozialpädagogik und fand mich geeignet. Da habe ich mit 49 Jahren noch an der Uni Hamburg studiert und nach drei Jahren den Abschluss gemacht“, erzählt sie über ihren Karriereweg. Ursprünglich hatte sie mal als Reinigungskraft beim Lebenshilfewerk angefangen.

„Es darf auch mal zusammen geschwiegen werden“

Solch ungewöhnliche Lebenswege erwartet Karina Fiedler natürlich nicht von jedem ihrer Bankgäste. „Es darf auch mal zusammen geschwiegen werden“ sagt sie. Das neue Angebot ist inspiriert durch eine Fernsehsendung von Erwin Pelzig und seiner mobilen Freundschaftsbank beim TV-Sender 3sat.

Träger ist der Verein Erlebnisraum MenschNatur e. V., bei dem Karina Fiedler als Naturcoach tätig und entsprechend geschult ist. Auch die Bürgerstiftung Danke Geesthacht ist mit im Boot. Zwei für 500 Euro gesponserte mobile Bänke werden noch geliefert.

Auch in Bergedorf gibt es das Angebot am Schlosspark

Das nächste Mal sitzt Karina Fiedler am 25. August an Ort und Stelle. „Wenn das Wetter zu schlecht ist, muss der Termin aber ausfallen“, sagt sie. „Aber ich denke da immer positiv.“ Das Angebot ist kostenfrei, eine Spende aber gern entgegengenommen. Am Stab der Fahne hängt eine auffällige Büchse.

Auch in Bergedorf, sowie in zwölf anderen Städten, gibt es das Angebot des Vereins. Dort nimmt Andrea Gräff an jedem zweiten Freitag im Monat von 11 bis 14 Uhr im Schlosspark am Hans-Freese-Weg auf Höhe des Café Chrysander für ein Gespräch Platz.