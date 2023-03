Hafenpromenade: Die Hälfte der Bummelmeile ist fertig

Trotz Schmuddelwetter gut besucht: Die Einweihung der Hafenpromenade in Geesthacht.

Geesthacht. Für die Öffentlichkeit zugänglich ist die Hafenpromenade in Geesthacht seit Dezember. Bislang ist der Abschnitt zwischen dem Restaurant „Pier 3“ und der Straße Elbstieg fertiggestellt und wird noch bis zur Wärderstraße verlängert. Am Freitag, 31. März, wurde das bestehende knapp 800 Meter lange Teilstück offiziell eingeweiht – trotz Schmuddelwetter waren gut 70 Bürger gekommen.

„Wir haben sie für die Geesthachter gemacht, aber auch für unsere Nachbarn, damit unsere Stadt noch schöner wird“, sagte Bürgermeister Olaf Schulze, dem die neuen Straßennamen in dem Neubaugebiet noch nicht flüssig über die Lippen gingen. Die Verwaltung hatte an die Straße Hafenterrassen geladen, in etwa der Mitte der Promenade, wenn sie komplett fertig ist. Dort laden dann Stufen und Holzbänke zum Verweilen ein.

Bürgermeister Olaf Schulze wird öfter auf die schöne Promenade angesprochen

Olaf Schulze erinnerte an den Baubeginn der Promenade im Jahr 2017, als es noch einige Skeptiker gegeben hätte, die nicht von dem Projekt überzeugt waren und hob hervor, dass er inzwischen mehrfach auf die schöne Promenade angesprochen worden sei.

Bis die Bummelmeile komplett fertig ist, wird es indes noch ein paar Jahre bauen. „Wir sind jetzt im vierten von sieben Baufeldern. Wir haben also ungefähr Halbzeit. Fünf Jahre wird es wohl noch dauern“, sagte Robin Gellrich von der Baufirma Züblin, die im Abschnitt zwischen dem Elbstieg und der Wärderstraße baut. dsc