Geesthacht: Von Krimi bis Komödie -- neues Theaterprogramm im KTS

Geesthacht. Ihre Bekanntheit verdankt Michaela Schaffrath ihrer ersten Karriere als Pornodarstellerin Gina Wild (von 1997 bis 2000). Längst ist sie ins seriöse Fach gewechselt, hatte Auftritte im Tatort-Münster, im Polizeiruf 110 oder der Soko Köln. Hauptsächlich steht die inzwischen 52-Jährige aber auf der Theaterbühne.

Aktuell ist sie mit dem Tournee-Theater Thespiskarren und dem Stück „Der Mönch mit der Klatsche“ unterwegs. Dabei macht sie auch Station im Kleinen Theater Schillerstraße (KTS) in Geesthacht. Die Krimi-Komödie frei nach Edgar Wallace bildet am 18. September den Auftakt in die neue Theater-Saison im KTS. Der Vorverkauf beginnt am 3. Juli.

KTS Geesthacht: Neues Theaterprogramm von Ohnsorg bis Krimi

Bis zum 24. Mai 2024 hat das KTS-Team wieder eine bunte Mischung an verschiedenen Stücken zusammengestellt. Zu Gast sind renommierte Wanderbühnen wie Ohnsorg Ünnerwegens, das Neue Globe Theater, Komödie am Altstadtmarkt oder das Berliner Kriminaltheater. „Komödien, Thriller und Krimis gehen besonders gut“, spricht KTS-Prokuristin Kim Schröder aus Erfahrung. Es gibt auch Kammerspiele (Eingeschlossene Gesellschaft, 3. Februar 2024) oder Psychothriller (Das Paket von Sebastian Fitzek, 15. Februar 2024).

Ein besonderes Erlebnis verspricht „Neue Fälle für Sherlock Holmes“ (17. März 2024) vom Filmtheater zu werden. „Alle Darsteller sind so geschminkt und das Bühnenbild ist so gewählt, dass es wie ein Schwarz-Weiß-Film auf der Bühne wirkt“, sagt KTS-Geschäftsführerin Meike Peemöller. Große Nachfrage gibt es auch immer für das Ohnsorg-Theater, das am 1. März 2024 die Komödie „Der letzte Pinguin“ zeigt. Auch einige bekannte Schauspieler wie Eva Habermann („Vier linke Hände“ – Komödie am Altstadtmarkt, 24. Mai) kommen nach Geesthacht.

Der Vorverkauf für alle Stücke – zu den im neuen Programmheft aufgeführten kommen später noch weitere hinzu – beginnt am Montag, 3. Juli, für die Zuschauer, die ein Bonus-Abo abgeschlossen haben, also mindestens drei Vorstellungen besuchen.

Der freie Vorverkauf startet am 18. Juli für das erste Stück mit Michaela Schaffrath und anschließend jeweils zwei Monate vor dem jeweiligen Aufführungstermin. Wer ein neues Abo mit vergünstigten Eintrittspreisen und Wunschplatz abschließen will, geht zu Zigarren Fries (Bergedorfer Straße 46). Dort gibt es auch alle Karten, die zudem im KTS oder online unter kts-geesthacht.de erhältlich sind.