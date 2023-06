Das Kino kommt zurück ins Freizeitbad Geesthacht

Mit Popcorn und Chips am Beckenrand: Die Open-Air-Aufführung ist Höhepunkt des KTS-Kino-Sommers. Wer dabei sein will, muss schnell sein.

Geesthacht. Der Andrang beim Open-Air-Kino im FreizeitbadGeesthacht war 2019 riesig. Obwohl mit 300 Zuschauern lange ausverkauft, kamen Kinofans sogar auf blauen Dunst vorbei, um vielleicht doch noch irgendwie ein Ticket zu ergattern, wie sich Kim Schröder erinnert. Sie ist Prokuristin vom Kleinen Theater Schillerstraße (KTS), das das Event in Kooperation mit den Stadtwerken Geesthacht, nun im Rahmen des KTS-Kino-Sommers wiederholt.

Die Vorführung („Top Gun: Maverick“) ist zwar erst am Freitag, 1. September (Einlass 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr), allerdings startet der Vorverkauf bereits am Sonnabend, 1. Juli. Schnell sein, lohnt sich: „Das letzte Mal waren wir nach zwölf Tagen ausverkauft“, sagt Kim Schröder. Ausdrücklich erlaubt ist es, ein Sitzkissen und einen Picknickkorb mitzubringen, nur Stühle sind nicht gestattet. Zudem gibt es Essen und Trinken bei „El Food“, der neuen Gastronomie im Freizeitbad.

Open-Air-Kino im Freizeitbad ist Höhepunkt des KTS-Kino-Sommers

Das Open-Air-Kino ist der Höhepunkt im KTS-Kino-Sommer, mit dem vom 11. Juli bis zum 5. September zusätzlich zum normalen Programm Menschen in der warmen Jahreszeit ins Kino gelockt werden sollen. „Wir liegen mit den Besucherzahlen zwar auf dem Niveau von 2019 (vor Corona, die Red.), merken aber derzeit die Sommerdelle“, sagt KTS-Geschäftsführerin Meike Peemöller.

Meike Peemöller, Geschäftsführerin Kleines Theater Schillerstraße in Geesthacht (l.), und Prokuristin Kim Schröder laden ein zum KTS-Kino-Sommer.

Foto: Dirk Schulz

Ausgewählt wurden für den KTS-Kino-Sommer Filme, die entweder bereits erfolgreich im KTS liefen, wie „Bohemian Rapsody“ (22. August) und die teilweise in plattdeutscher Sprache spielende „Mittagsstunde“ mit Charly Hübner (11. Juli), oder Erstaufführungen in Geesthacht. Das sind „Book Club – Ein neues Kapitel“ (25. Juli) und „Tár“ mit Cate Blanchett (8. August).

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu gibt es eine Preview vom „Barbie“-Film mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken in den Hauptrollen der überzeichneten Satire (19. Juli). „Wer als Barbie, Ken oder Skipper verkleidet kommt, erhält einen Cocktail gratis“, wirbt Kim Schröder. Den Abschluss bildet schließlich „Avatar – The Way of Water“ in 3-D am 5. September.

Karten für das Open-Air-Kino im Freizeitbad gibt es ab dem 1. Juli bei Zigarren Fries (Bergedorfer Straße) sowie im KTS oder über deren Online-Seite kleines-theater-schillerstraße.de. Bei Regen wird der Film im Saal 1 im KTS gezeigt.