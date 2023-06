Sommergenuss: Ein Festival der kulinarischen Köstlichkeiten

Geesthacht. In Geesthacht wird wieder in großer Runde geschlemmt: Gemeinsam mit der Stadtverwaltung laden die Stadtwerke am Sonnabend und Sonntag (1./2. Juli) zum fünften Sommergenuss auf dem Rathausvorplatz ein. Zahlreiche Gastronomen aus der Region sind dabei und bieten ein abwechslungsreiches kulinarisches Programm an, etwas musikalische Untermalung wird auch geboten. Der Sommergenuss ist auch ein Programmpunkt im Kultursommer am Kanal und steigt am Sonnabend von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Sommergenuss auf dem Rathausvorplatz

Folgende Gastronomen locken mit diesen Angeboten: Espressobil (Kaffeespezialitäten und feine Kuchen), Landhaus Tesperhude (Sommerlimonaden, Aperol Spritz, Hugo, Lillet Wild Berry, Bier, Weiß- und Roséweine, Tapas und Antipasti-Variationen), Livotto Junior Eiswagen (Italienische Eisspezialitäten), Namaste Indisches Restaurant (Hähnchenbrustfilet mit Gemüse in Tomaten-Sahne- oder Kokos-Curry-Sauce, verschiedene Gemüsesorten mit Linsen in Curry-Sauce, Mango Lassi), Sebastians (Wein, Aperol Spritz, Starnberger vom Fass, Softgetränke und Currywurst mit hausgemachter Soße), Wildglück (Wildbratwurst, Wildburger, Süßkartoffelpommes) und Weiß Gastronomie (Burgunderschinken im Brötchen, Buttermaiskolben).