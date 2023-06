Historische Dampflok: Müssen Fahrgäste von „Karoline“ auf Diesellok umsteigen?

Geesthacht. Muss die historische Dampflok „Karoline“ am Sonnabend und Sonntag (1./2. Juli) im Schuppen bleiben und die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn für ihre Fahrten von Geesthacht nach Bergedorf auf eine Diesellok umsteigen? Diese Frage kann Knut Wiese, der Vorsitzende der ehrenamtlichen Eisenbahner, derzeit nicht beantworten. „Nach heutigem Stand darf die Dampflok aufgrund der Trockenheit nicht fahren“, war am Dienstag, 27. Juni, auch auf ihrer Homepage geesthachter-eisenbahn.de zu lesen. Aber es gibt noch Hoffnung für die letzten Fahrten vor der Sommerpause.

„Wir haben noch keine finale Rückmeldung erhalten“, sagt Wiese. Das kann ein gutes Zeichen sein: Normalerweise liegt die Genehmigung des zuständigen Eisenbahnverkehrsunternehmens bereits zehn Tage vorab vor. Zu diesem Zeitpunkt hätte es aufgrund der Trockenheit kein „Go“ für die „Karoline“ gegeben. Ausschlaggebend, ob wegen des Funkenflugs unter Dampf gefahren werden darf, ist der sogenannte Grasbrandindex. Und dieser war nach der Hitze der vergangenen Wochen hoch. Selbst nach dem jüngsten Regen gilt für Mittwoch in Schleswig-Holstein weitgehend noch die zweithöchste Stufe 4 (hohe Gefahr).

Frage lautet: mit historischer Dampflok oder einer Diesellok

Allerdings lauten die Prognosen für beide Tage des Wochenendes: Stufe 1 (sehr geringe Gefahr). „Wir sind schon bei Stufe 3 unter Dampf gefahren. Bei 1 oder 2 sollte es auf jeden Fall gehen“, sagt Wiese. Für die Eisenbahner wäre es sehr wichtig, wenn sie die 1945 gebaute „Karoline“ nutzen dürften und nicht mit der 1958 erbauten blauen Diesellok V7. „Mit Diesel haben wir mindestens ein Drittel weniger Fahrgäste“, sagt Wiese.

Die Alternative zur „Karoline“ ist eine alte Diesellok mit Baujahr 1958.

Foto: Dirk Palapies

Bereits im vergangenen Jahr waren Fahrten mit der „Karoline“ im Sommer untersagt worden. Um etwaige finanzielle Ausfälle abfedern zu können, hatte die Arbeitsgemeinschaft bereits vorsorglich zusätzliche Fahrten im Februar sowie am Ostersonntag eingestreut.

Bis Krümmel fahren, nach Tesperhude spazieren

So oder so – am Sonnabend, 1. Juli gibt es drei Fahrten zwischen Geesthacht und dem Bahnhof Bergedorf-Süd am Neuen Weg und am Sonntag, 2. Juli, vier. Abfahrten, Sonnabend und Sonntag: ab Geesthacht um 12.30, 15.15 und 17.55 Uhr, ab Bergedorf-Süd um 13.20, 16.05, 18.45 Uhr (die beiden mittleren Touren gehen weiter bis Geesthacht-Krümmel, Abfahrt hier 14.50 und 17.35 Uhr). Zusätzlich Abfahrt, Sonntag: 10.15 ab Geesthacht und 11.05 ab Bergedorf-Süd. Weitere Stopps sind in Börnsen, Escheburg und am Freizeitbad Geesthacht.

Bei einer Fahrt bis Krümmel bietet sich ein Spaziergang zu den Ausflugslokalen in Tesperhude und wieder zurück an (Ankunft 14.15 Uhr, Abfahrt 17.35 Uhr).