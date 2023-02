Spendenaktion in Geesthacht: Benefizdinner aus geretteten Lebensmitteln

Geesthacht. Das Schicksal der Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien bewegt auch die Geesthachter Foodbloggerin Stephanie Kreitlow. Sie lädt daher am Sonnabend, 18. Februar, zu einem Benefiz-Dinner ein. Der gesamte Erlös des Abends geht auf des Spendenkonto der „Aktion Deutschland hilft!“. Stephanie Kreitlow kocht um 19 Uhr bei sich zu Hause ein leckeres Essen. Eigentlich hätte das Geld dem Tierheim zugutekommen sollen. Aber wegen des ungeheuren Ausmaßes der Naturkatastrophe hat sie sich anderes entschieden.

Was auf den Tisch kommt, weiß zurzeit noch nicht einmal die Foodbloggerin. Nur ungefähr. Denn zubereitet werden an dem Abend ausschließlich gerettete Lebensmittel vom Geesthachter Wochenmarkt. Dieses Nahrungsmittel wären anderenfalls nach Marktschluss entsorgt worden. Mit von der Partie ist die Geesthachter Sängerin Lena Inter, die die Gäste musikalisch unterhält. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Reservierungen sind per E-Mail an stephanie.kreitlow@yahoo.de möglich.

Rund 8000 Menschen folgen der Geesthachterin bereits

Wenn ihre Aktion gut angenommen wird, will die Geesthachterin regelmäßig für einen guten Zweck und mit geretteten Lebensmitteln kochen. Wer Lust auf ein kleinen Vorgeschmack hat, kann die Foodbloggerin auf ihrer Instagram-Seite Steph_Krei.cooks besuchen. Rund 8000 Menschen folgen der Geesthachterin bereits, die seit der Pandemie schnelle Kochrezepte auf der Internetplattform veröffentlicht.