Musik am Hafen geht in Geesthacht in die letzte Runde

Geesthacht. Einen enormen Zulauf erfährt die kostenlose Konzertreihe „Musik am Hafen“ in Geesthacht. An jedem der drei Abende kamen mehr Zuschauer. Zuletzt gab es mit 1200 Besuchern einen neuen Rekord. An diesem Mittwoch, 7. September, endet die Reihe mit einem Auftritt der Band Zack Zillies, die Party-Covermusik spielt. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr.

Sitzgelegenheiten gibt es auf beiden Seiten des Hafenbeckens, also an den Sitzterrassen und am Menzer-Werft-Platz. Neben der Musik gibt es auch etwas zu essen und zu trinken. „Ich bin total begeistert von der der Veranstaltung und stecke schon in der Planung fürs nächste Jahr“, sagt Organisatorin Bettina Knoop von der Geesthachter Tourist-Information.

Künstler Daniel Duchert zeigt im Rahmen der Initiative Kunst.Kultur.Orte Lehmarbeiten

Am Wochenende 10./11. September geht es vielfältig weiter: Künstler Daniel Duchert zeigt im Rahmen der Initiative Kunst.Kultur.Orte seine Lehmarbeiten im Krügerschen Haus (Bergedorfer Straße 28) und arbeitet auch an einer Installation.

Am Sonntag, 11. September, gibt es beim Tag des offenen Denkmals auch Angebote in Geesthacht: Der Förderkreis Industriemuseum bietet Führungen an, es ist ein Oldtimertreffen am alten Bahnhof in Geesthacht geplant und zum ersten Mal auch einen Rundgang durch die St. Salvatoris-Kirche.