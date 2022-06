Umsonst und draußen: Es gibt wieder Musik am Hafen

Neustart für die beliebten Open-Air-Konzerte in Geesthacht. Am Mittwoch geht es mit dem Carbutler Trio los. Wer noch aufspielt.

So war es 2019 bei Musik am Hafen in Geesthacht, als Jerome van Baker und Band aufspielten. Mehr als 800 Leute hörten zu.

Geesthacht. „Die Nachfrage war wirklich riesig“, sagt Bettina Knoop von der Tourist-Information Geesthacht. „Viele Geesthachter hatten sich schon im zeitigen Frühjahr danach erkundigt.“ Die Veranstaltung, der so viele mit Vorfreude entgegenfiebern, ist Musik am Hafen. Vier Open-Air-Konzerte sind geplant.

Die vergangenen zwei Jahre fiel Musik am Hafen wegen Corona aus, am Mittwoch, 22. Juni, erlebt die beliebte Reihe ihren Neustart. Es gibt neue Auftrittszeiten, die Bands stehen nun von 19 bis 21.30 Uhr auf der Bühne. „Eine gute Uhrzeit auch für Berufstätige, um noch mal weg zu gehen“, findet Bettina Knoop, die die Veranstaltungen organisiert hat.

Musik am Hafen in Geesthacht: Carbutler Trio macht den Auftakt

Die erste Band, die umsonst und draußen vor der Steintribüne neben der Brücke zum Menzer-Werft-Platz auftritt, ist das Georgie Carbutler Trio mit Blues und Rock Das Trio besteht aus Jörg Wagenknecht (für das Pseudonym hat er seinen Namen ins Englische übersetzt), als Gitarristen sind wechselnd entweder Michael Jessen oder Jockel Lüdeke dabei sowie Schlagzeuger Sunny P.

Georgie Carbutler (Jörg Wagenknecht) spielt am Mittwoch samt Verstärkung bei Musik am Hafen.

Foto: Marcus Jürgensen

Jetzt sind die weiteren Gruppen bekannt, die immer mittwochs am Hafen aufspielen werden. Am 27. Juli gastieren Tears for Bears, die bereits für das Jahr 2020 gebucht waren, mit Folk ’n’ Roll. Einen Monat später, am 24. August, steht mit den LenneRockets Rockabilly auf dem Programm. „Rock ’n’ Roll geht immer, das fanden die Leute in den Vorjahren immer gut“, weiß Bettina Knoop. Zack Zillis zum Abschluss der Reihe am 7. September ist eine Partyband, die auch auf großen Stadtfesten Erfolge feiert. „Ich habe die gesehen und finde sie super“, berichtet Bettina Knoop.

Die Wetterprognose verspricht für Mittwoch beste Voraussetzungen, Sonne und 24 Grad. Sollte das Wetterradar mal Dauerregen für einen Abend vorhersagen, müsste das Konzert bereits vormittags abgesagt werden. Die Techniker beginnen anderenfalls jeweils um 14 Uhr mit dem Aufbau.

Für das gastronomische Angebot sorgen gleich drei Betriebe

Für die Gastronomie an diesem Mittwoch sorgen Sascha Franke, das Sebastians und Devil Soups aus Tespe. Es gibt unter anderem Wein, Fassbier und Cocktails, Brezel, Wurst, Currywurst und Chili. Vielleicht gesellt sich noch ein Eiswagen hinzu. Ob dieses Angebot auch für die weiteren Konzerte Bestand hat, ist unklar. Bettina Knoop will abwarten, wie die Zusammenstellung bei den Zuschauern ankommt.

In den Vorjahren waren es sieben Konzerte in der Reihe, für den Auftakt sind es zunächst vier. Aber das muss nicht so bleiben. „Wir wünschen uns perspektivisch für das kommende Jahr mehr Veranstaltungen, vielleicht auch mal zur Frühschoppenzeit“, sagt Bettina Knoop über die Pläne für 2023.