Kulturelle Unterhaltung zwischen historischen Fassaden

Am Tag des offenen Denkmals bleiben viele Türen in den historischen Gebäuden geschlossen. Warum sich ein Besuch trotzdem lohnt.

Am Tag des offenen Denkmals in Lauenburg bummeln die Besucher durch die Elbstraße in der Altstadt.

Lauenburg. Normalerweise ist der Tag des offenen Denkmals in der Lauenburger Altstadt ein Tag der offenen Haustüren. In diesem Jahr ist das anders. Am Sonntag, 11. September, werden nur sehr wenige Bewohner der historischen Häuser ihre Türen für Besucher öffnen. „Das ist der Pandemie geschuldet. Wir wollten niemanden überreden, der lieber vorsichtig sein möchte“, sagt Lauenburgs Veranstaltungs­manager Andy Darm. Aber es gibt eine Ausnahme: Hans-Jürgen Rumpf ist im Alten Kaufmannshaus an der Elbstraße 95 wieder dabei.

Die veränderte Situation war für die Stadt aber kein Grund, sich nicht an dem bundesweiten Denkmaltag zu beteiligen. Warum auch? Schließlich stehen die Besucher der Altstadt mittendrin im größten Flächendenkmal des Landes Schleswig-Holstein. Und auch wenn diese diesmal keinen ungenierten Blick in die Häuser werfen dürfen, soll sich für sie der Besuch in Lauenburg lohnen.

Am Tag des offenen Denkmals gibt viele Freiluft-Veranstaltungen

Andy Darm und das Team der Touristinformation haben sich allerhand einfallen lassen, um den diesjährigen Tag des offenen Denkmals angemessen zu begehen. „Wir setzen diesmal auf Unterhaltung im Freien, also zwischen den historischen Fassaden“, sagt der Veranstaltungsmanager. Das inzwischen bewährte Konzept „Musik am Wegesrand“ soll auch diesmal ziehen. Es gibt Straßenmusik, klassische Klänge und eine DJ Session mit elektronischer Chillout Musik.

Wer sich mehr für die Geschichte der alten Schifferstadt interessiert, kommt auch auf seine Kosten. Das Elbschifffahrtsmuseum und das Alte E-Werk sind geöffnet, ohne dass die Besucher Eintritt zahlen müssen. Es werden einige Führungen angeboten (siehe Kasten).

Wie verändern Zeit und menschliches Handeln ein Gebäude?

Der Tag des offenen Denkmals wird in jedem Jahr am zweiten Sonntag im September begangen. Diesmal lautet das Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“.

Das Thema hat es in sich: „Denkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein Bauwerk und seine Bewohner. Das Denkmal selbst kann zum Opfer werden“, schreibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Auch mit diesen Fragen im Kopf lohnt sich ein Besuch durch die Lauenburger Altstadt. An den meisten Gebäuden hängen Tafeln, die über die Geschichte des jeweiligen Hauses und seiner Bewohner informieren.

Das Programm am Tag des offenen Denkmals in Lauenburg

10.00-17.00: Das Elbschifffahrtsmuseum (Elbstraße 59) und der Ausstellungsraum in der Hitzler-Werft (Bahnhofstraße 4) sind geöffnet. Der Eintritt ist frei.

10.00-16.00: Das Industriedenkmal Altes E-Werk (Palmschleuse 4) öffnet die Türen für Besucher. Eintritt frei.

10.00: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz mit Pastor Ulrich Billet (Bei Regen in der Maria-Magdalenen-Kirche)

11.00: Offizielle Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals mit Konzert der „Musiküsse“ (Kirchplatz)

11.00: Kostenlose Führung durch das Elbschifffahrtsmuseum

11.00: Rundfahrt mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ nach Bleckede (Anleger Elbuferpromenade)

12.00: Musik und Plattdeutsches mit Rüdiger Ulrich auf der Treppe am Elbschifffahrtsmuseum

14.00: Straßenmusik mit Familie Wroblewski am Ruferplatz

14.00: Historische Stadtführung durch die denkmalgeschützte Altstadt (Treffpunkt: Schlossturm)

15.00: Konzert mit Ulrich Billet und Katja Gerkensmeyer-Billet auf der Treppe am Elbschifffahrtsmuseum

17.00-22.00: DJ-Session „Sonata – Sonntag – Nachmittag – Tanz“ mit Vargo (Terrasse der Künstlerhauses, Elbstraße 54)

Weitere Veranstaltungen im Kreis zum Tag des offenen Denkmals

Auch wenn Lauenburg traditionell das größte Programm zum Tag des offenen Denkmals auf die Beine stellt, gibt es auch in anderen Orten des Kreises an diesem Tag Veranstaltungen. Im Landschaftspark von 1830 am Herrenhaus in Niendorf gibt es jeweils um 12 und 14 Uhr eine Führung. An der historischen Wassermühle in Labenz wird von 11 bis 19 Uhr ein Landmarkt mit buntem Programm veranstaltet. In Ratzeburg gibt es um 11.30 Uhr im Alten Kreishaus eine Führung. Noch eine Führung gibt es um 12.30 Uhr durch den Ratzeburger Dom und um 14 Uhr durch das A. Paul Weber-Museum. In der St. Nikolaikirche in Mölln wird um 13 Uhr eine Führung angeboten. Die Seilzugfähre in Siebeneichen ist von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Das gesamte Programm gibt es auf www.tag-des-offenen-denkmals.de.