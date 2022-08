1200 begeisterte Besucher – Rekord bei Musik am Hafen

Geesthacht. Proppevolle Sitzterrassen am Geesthachter Hafen. Zu beiden Seiten des Wassers gab es kaum noch einen freien Platz, und auch auf der Hafenbrücke und der Zubringerrampe standen die Menschen in Zweierreihen. „Ich bin immer noch so was von verzaubert“, bekam Organisatorin Bettina Knoop von Tourist-Info auch einen Tag nach dem Auftritt von LenneRockets das Strahlen kaum aus dem Gesicht.

Die Rockabilly-Band aus Hagen bescherte der kostenlosen Konzertreihe einen neuen Besucherrekord. Über 1200 Zuschauer waren am dritten Konzertabend dieses Jahres gekommen. Einige hatten nur die Badehose dabei und verbrachten Teile des Konzerts schwimmend in der Elbe. Andere waren mit Sonnenschirm und Stuhl ausgerüstet.

Geesthacht: Konzertreihe Musik am Hafen hat sich etabliert

Doch auf den Plätzen hielt es an diesem lauen Sommerabend die wenigsten. Schließlich gab es heiße Rhythmen und eine wilde Bühnenshow. Der Mann am Kontrabass schwang sich mit seinem Instrument aufs Piano, und auch Sänger Frankie Butgereit gesellte sich mit seiner Rhythmusgitarre dazu. Die fünfköpfige Formation heizte den Besuchern mit Nummern aus der legendären Rock-’n’-Roll-Ära ein. Die Zuhörer ließen die Hüften kreisen, tippten mit den Füßen im Takt und klatschten kräftig mit – und als es dunkel wurde, leuchteten ganz viele Handy-Taschenlampen.

„Die Musik ist super, und die Stimmung hier am Wasser ist einzigartig schön“, schwärmten die beiden Geesthachter Mario Freese (51) und Stefan Kurtz (57).

Am Mittwoch, 7. September, endet die vierteilige Musikreihe. Dann spielt die Partyband Zack Zillis ab 19 Uhr an den Sitzterrassen. Bettina Knoop, die alle vier Bands ausgesucht und gebucht hat, kann sich aber jetzt schon auf die Schultern klopfen lassen. Alle Konzerte bisher zogen um die 1000 Besucher an. Die Zahlen sprechen für sich. „Im kommenden Jahr wird es auf jeden Fall wieder vier Konzerte geben“, verspricht Knoop. Es ist gut möglich, dass dann auch wieder LenneRockets mit dabei ist.