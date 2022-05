Stadtwette: Bürgermeister fordert zum Laufrad-Parcours auf

Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze bietet zum Stadtradeln eine Laufradwette an. Das grüne Stadtrad wird am Ende verlost.

Geesthacht. Es geht um viel am Sonntag, 22. Mai: „Wetten, dass die Geesthachterinnen und Geesthachter es nicht schaffen, dass mehr als 50 Kinder mindestens einmal den Laufrad-Parcours durchfahren?“, fragt Bürgermeister Olaf Schulze. Sein Einsatz für den Fall, dass er die Stadtwette verliert: Er unternimmt per Tandem eine Stadtführung. Wer hinten auf dem Sattel sitzt, wird ausgelost.

Während die „Großen“ ab 11 Uhr die Auftakttour des Stadtradelns vom Menzer-Werft-Platz aus angehen, können Kinder bis zum Alter von drei Jahren vor Ort den Laufrad-Parcours bewältigen, der ab 12 Uhr geöffnet ist. Er hält allerhand Herausforderungen bereit, wie Slalomfahrten um Pylonen und eine Rampe, die das Team des städtischen Betriebshofes gebaut hat.

Stadtradeln Geesthacht: Stadt verlost ein grünes Laufrad

Gefahren wird auf eigenen Laufrädern oder einem Modell, das die Stadtverwaltung am Ende der Veranstaltung verlost. „Wir haben ein schönes grünes Laufrad gekauft, das für Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern geeignet ist. Es hat eine Klingel und einen Ständer, lässt sich also praktisch abstellen“, sagt Kerstin Reinhardt von der Stadtverwaltung, die den Parcours organisiert.

Bis 14.30 Uhr können die Kinder durch den Parcours düsen. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft auch die Zählung für die Stadtradeln-Wette. Gegen 14.40 Uhr wird dann nicht nur die Wette aufgelöst. Olaf Schulze verlost zudem das Laufrad unter den Familien, die zuvor einen Zettel für die Lostrommel ausgefüllt haben. Gewinnen können jeweils nur Personen, die bei der Verlosung am Menzer-Werft-Platz anwesend sind.

Bürgermeister hat magische Kilometergrenze ausgerufen

Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion, die für klimafreundliche Fortbewegung sensibilisieren will. Teilnehmende Kommunen haben 21 Tage Zeit, um möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. An den Start gehen kann für Geesthacht jeder, der hier wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in der Stadt viel Zeit verbringt. Die Registrierung ist auf www.stadtradeln.de/geesthacht möglich, dort lässt sich einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. Bisher haben sich 299 Radelnde registriert, die in 39 Teams organisiert sind. Informationen erteilt Anette Platz (anette.platz@geesthacht.de oder 04152/13305).

Olaf Schulze hat als magische Kilometermarke das Knacken der 150.000-Kilometer-Grenze ausgerufen. 2021 hatten 695 Radler in 37 Teams teilgenommen und insgesamt 122.721 Kilometer erfahren. Der Rekord datiert aus dem Jahr 2020 mit 135.336 Kilometern.