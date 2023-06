Lesung in Aumühle: Bestseller-Autorin rät, Unkraut einfach zu gabeln

Lesung in Aumühle Bestseller-Autorin: So wird Unkraut einfach gegabelt

Aumühle. In lockerer Folge präsentiert der Vorstand des Vereins für Kultur und Bildung in Aumühle (kurz KuBA) Lesungen im Rahmen der Reihe „Aumühle lauscht“. Nächster Gast ist die Spiegel-Bestseller-Autorin Katrin Iskam, die am Donnerstag, 29. Juni, von 19 Uhr an in Aumühle aus ihrem neuen Buch „Klotzen statt Kleckern“ liest.

Katrin Iskam ist Autorin und Bloggerin und bekannt für ihre humorvollen Gartenbücher. 2022 erschien ihr erstes Buch „Mit Witz, Charme und Methode“, in dem sie mit Co-Autorin Beate Balz Tipps zur Gartengestaltung gibt. Jetzt hat sie mit „Klotzen statt Kleckern“ nachgelegt. Die Bücher haben es in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft, auf Instagram hat Katrin Iskam 142.000 Follower. Eine von ihnen ist die Aumühlerin Kerstin Kleenworth.

Kerstin Kleenworth holt Bestseller-Autorin Katrin Iskam nach Aumühle

Als Vorstandsmitglied bei KuBa und begeisterter Gartenfan hat sie Kontakt aufgenommen zu Katrin Iskam. „Ich folge Katrin Iskam auf Instagram und habe einfach angefragt, ob sie zu einer Lesung nach Aumühle kommt“, erzählt Kerstin Kleenworth. Die Antwort kam schnell und lautete „Ja“. Es wird eine Lesung aus einem druckfrischen Buch, Aumühle ist für Katrin Iskam erst die zweite Station auf ihrer Lesereise.

Gartenfans können sich freuen auf einen unterhaltsamen Abend mit lustigen und ungewöhnlichen Gartentipps. Wer hat schon einmal sein Unkraut einfach „gegabelt“? Das ist einer der Tipps: Einfach mit einer Gabel die unerwünschten Pflänzchen aus dem Beet hebeln – klappt bestimmt. Im Buch „Klotzen statt Kleckern“ zeigt Katrin Iskam mit viel Humor, wie sich der Traum vom Traumgarten umsetzen lässt. Die Autorin liefert praktische Tipps, verrät ihre Tricks und erklärt Konzepte für die Beetgestaltung.

Unkraut wird gegabelt und weitere humorvolle Gartentipps

Der Verein KuBA sorgt im Rathausgarten für Snacks und Getränke und nach der Lesung können Gartenfans das Buch kaufen und sich ein Exemplar signieren lassen. Karten für die Lesung mit Katrin Iskam am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Garten des Aumühler Rathauses, Bismarckallee 21, kosten 12 Euro und können online auf der Homepage des Vereins KuBA bestellt werden unter www.kuba-aumuehle.de.

Wer sich vorab schon einmal den Garten der Autorin ansehen möchte, kann das bei Instagram machen unter @katrinsgarten.