Geesthacht. Nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag lockt am Wochenende 25./26. Mai in die Elbestadt. Auch in Dassendorf wird gefeiert.

Marktsonntag, Jahrmarkt,Schützenfest und Kino für Kinder im Kleinen Theater Schillerstraße – in Geesthacht ist an diesem Wochenende viel los. Besonders am Sonntag, 26. Mai, steppt in der Elbestadt der Bär. Und auch im benachbarten Dassendorf wird fleißig gefeiert. Eine Übersicht.

Bereits seit Freitag, 16 Uhr, haben die Buden und Fahrgeschäfte des Frühjahrsmarktes, wie der Jahrmarkt in Geesthacht an Trift und Rathausstraße heißt, geöffnet. An vier Tagen bis zum Montag können sich die Besucher auf gut 60 Schausteller freuen. Am Sonnabend ist von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Montag von 14 bis 20 Uhr. Im Stadtzentrum sind deshalb einige Straßen gesperrt.

Verkaufsoffener Sonntag, Jahrmarkt, Schützenfest

Besonders groß ist die Auswahl für Geesthachter und Besucher aus nah und fern am Sonntag. Dann steigt außer dem Jahrmarkt in fußläufiger Entfernung auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Fußgängerzone. Von 13 bis 18 Uhr haben viele Geschäfte, darunter auch das Kaufhaus Nessler, geöffnet. Die Organisatoren, der Arbeitskreis City-Gemeinschaft der Wirtschaftlichen Vereinigung, haben als Motto „Unser Tag für Kinder“ ausgerufen. Für die Kleinen gibt es einen Liedermacher und Hüpfburgen – und Kino-Freikarten.

2023 eröffnete Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze den Frühjahrsmarkt. © Dirk Palapies | Dirk Palapies

Damit die Eltern auch mal ungestört shoppen können, gab es in Kooperation mit dem Kleinen Theater Schillerstraße 100 Kinder-Freikarten für den Film „Garfield“ um 14 Uhr. Am Freitagmittag waren noch gut 30 Tickets vorhanden, die persönlich in der Schillerstraße abgeholt werden müssen.

Wer wird neuer Schützenkönig?

Bereits am Sonntagvormittag beginnt der Umzug der Geesthachter Schützengesellschaft im Rahmen des Schützenfestes am Parkplatz hinter dem Rathaus. Mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Tramm geht es über das Schützenhaus (Elbstraße 2a) durch die Fußgängerzone zum Kleingartenverein Am Moor, wo um 12.30 Uhr das Königsfrühstück mit Spanferkel beginnt. Dazu sind alle Geesthachter herzlich eingeladen (Kostenbeitrag 20 Euro).

Gegen 15 Uhr ist dort auch die Proklamation des neuen Schützenkönigs vorgesehen. Wer Bürgerkönig werden möchte – erstmals wird auch Bogenschießen angeboten –, kann ohne Anmeldung am Sonnabend ins Schützenhaus kommen (ab 14 Uhr). Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Auch Dassendorf feiert von Freitag bis Sonntag. Zum 51. Mal steigt das Feuerwehrfest „Drei tolle Tage Dassendorf“ unter anderem mit einer großen Zeltdisko am Sonnabend (20.30 Uhr) und einer Modenschau am Sonntag (14.30 Uhr, Festplatz Bornweg).