Geesthacht. 60 Schausteller warten an vier Tagen auf die Gäste. Doch das Volksfest sorgt für massive Einschränkungen im Straßenverkehr.

Zwischen Geesthachter Rathaus und Trift ist am Mittwoch, 22. Mai, eine ganze Menge los: Männer mit Werkzeugkisten laufen durch die Straßen, große Lkw ziehen ungewöhnlich anmutende Anhänger im Schneckentempo durch die Stadt. Und mittendrin steht Jörg Obermüller.

Der Mitarbeiter der Stadt ist Ansprechpartner für die die vielen Schausteller, die ihre Geschäfte für das kommende Wochenende in der Elbestadt aufbauen. Denn von Freitag (24. Mai) bis Montag steht Geesthacht ganz im Zeichen von Zuckerwatte und Superhopser.

Mit einem Kran werden Elemente des "Breakdancers" montiert. © Marc Nasner | Marc Nasner

An vier Tagen können sich Besucherinnen und Besucher an den Geschäften der Schausteller vergnügen. „60, vielleicht 65 sind es dieses Jahr“, sagt Jörg Obermüller. Geöffnet ist der Frühjahrsmarkt am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 23 Uhr sowie am Montag von 14 bis 20 Uhr.

Volksfest: Jahrmarkt in Geesthacht startet mit neuem Highlight

Einige beliebte Fahrgeschäfte aus der Vergangenheit sind auch bei der diesjährigen Ausgabe des Geesthachter Jahrmarkts zu finden. Zu den Highlights gehören wieder der Superhopser und der Breakdancer, wie Jörg Obermüller sagt. Neu dabei ist in 2024 der Irrgarten von Robert Gierens. Für den Schausteller aus Lunden (Kreis Dithmarschen) ist es die Premiere in der Elbestadt.

„Bisher war nur mein Schwiegervater in Geesthacht. Wir sind jetzt mit unserem neuen Geschäft hier“, sagt er. Das neue Geschäft heißt Fantastic World und ist ein Spiegellabyrinth mit verschiedenen Hindernissen. Premiere feierte das Geschäft vor einigen Wochen in Heide. Trotz des schlechten Wetters sei es dort gut angelaufen. „Bisher sind wir zufrieden“, sagt Gierens.

Mitten im Aufbau befindet sich Robert Gierens aus Lunden. Für ihn ist es mit seinem Irrgarten Fantastic World eine Premiere in Geesthacht. © Marc Nasner | Marc Nasner

Verzichten müssen die Rummel-Fans dieses Jahr hingegen auf das Riesenrad, das letztes Jahr für viel Freude gesorgt hat. „Das hat dieses Jahr nicht so richtig in den Fahrplan der Schausteller gepasst“, sagt Obermüller. Ein Highlight, das jedes Jahr da ist, sei irgendwann auch kein richtiges Highlight mehr – halb so schlimm also.

Straßenverkehr in Geesthacht eingeschränkt

Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bringt der Jahrmarkt einige Einschränkungen mit sich. So werden für Auf- und Abbau sowie die Marktzeit folgende Straßen halbseitig oder voll gesperrt: Von Mittwoch bis Dienstag, 28. Mai, um 9 Uhr werden Krumme Straße, Schüttberg, Twiete, Rathausstraße im Abschnitt Berliner Straße/Hafenstraße, Buntenskamp im Abschnitt Rathausstraße/Trift, Lauenburger Straße im Abschnitt Schüttberg/Rathausstraße, Hafenstraße im Abschnitt Schillerstraße/Rathausstraße, Verbindungsstraße Bandrieterweg/Marktstraße zur Rathausstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Lauenburger Straße bleibt für die Anlieger von der B5 zwischen Rathausstraße und Schüttberg befahrbar, die Zufahrt zum Johanniter-Krankenhaus (Am Runden Berge) bleibt frei.

Die Straße Trift wird zudem bis Dienstag, 28. Mai, bis 16 Uhr gesperrt. Ab Donnerstag, 23. Mai, um 9 Uhr bis Dienstag, 28. Mai, um 7 Uhr wird auch die Rathausstraße im Abschnitt Schillerstraße bis Hafenstraße gesperrt. Aufgrund der Straßensperrungen werden Bushaltestellen für die Dauer des Jahrmarktes verlegt, teilweise müssen Busse Umleitungen fahren. Die entsprechenden Informationen werden an allen betroffenen Haltestellen ausgehängt.