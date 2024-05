Dassendorf. Zum 51. Mal organisieren die Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein das Feuerwehrfest am Bornweg. Das erwartet die Besucher.

Am 18 Uhr geht es am Freitag, 24. Mai, los: Dann wird das Feuerwehrfest „Drei tolle Tage Dassendorf“ eröffnet. Bereits zum 51. Mal organisieren die Freiwilligen Ortsfeuerwehr und dessen Förderverein die Festtage auf dem Festplatz am Bornweg. „Freut euch auf ein großartiges Programm“, kündigt die Feuerwehr an.

Dassendorf feiert wieder „drei tolle Tage“

Am Freitag steigt ab 21 Uhr eine 80er- und 90er-Party mit zwei DJs. Bis 22 Uhr gibt es alle Getränke im Festzelt zum halben Preis. Ab 21.30 Uhr spielt zudem die Dassendorfer Band „Riesenbett“ Rockmusik. Am Sonnabend startet der Festumzug um 14 Uhr mit dem Spielmannszug der TSG Bergedorf (Ecke Bornweg/Kreuzhornweg). Das Kinderfest beginnt um 15 Uhr und die Zeltsause samt Tombola um 20.30 Uhr.

Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Zeltgottesdienst mit Pastor Otto, um 11 Uhr beginnt der Frühshoppen, um 12 Uhr gibt es Erbsensuppe. Die große Modenschau zu Hochzeits-, Freizeit- und Abendgarderobe ab 14.30 Uhr beschließt die tollen Tage in Dassendorf. Karten für das Festzelt gibt es ausschließlich an der Abendkasse.