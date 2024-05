Büchen. Jürgen Rau und Richard Rossbach setzten fünf Jahrzehnte musikalisch in Szene. Und sie erzählen einige Insidergeschichten.

Zwischen Ostsee und Salzgitter sind sie ebenso unterwegs, wie zwischen Harz und Rhein. Wenn das Duo Jürgen Rau und Richard Rossbach eine Bühne erklimmt, ist reichlich handgemachte Pop- und Rockmusik angesagt, und viel Spaß. Als „Rock Tales“ präsentieren die beiden Hits am laufenden Band, gewürzt mit zahlreichen Anekdoten aus beider Erfahrungsschatz. Trotz Haushaltssperre der Gemeinde Büchen und Absage einzelner Events bleibt es bei diesem Termin.

Wer das Duo am Dienstag, 28. Mai, in Büchens Priesterkate live erleben möchte: Karten zu 18 Euro gibt es im Vorverkauf im Bürgerhaus Büchen, Amtsplatz 1, Zimmer 1.19, Telefon 04155/8009-0. Restkarten sind, wenn noch vorhanden, an der Abendkasse erhältlich.

Konzert mit Rockmusik und vielen Anekdoten

Ex-Beatle Paul McCartney und Bob Dylan haben sie ebenso im Repertoire wie Elton John und Neil Young. Dazu Bands wie die Rolling Stones, Pink Floyd und Emerson, Lake & Palmer, die mit ihren Songs die musikalische Entwicklung über Jahrzehnte vorangetrieben haben, ja bis heute beeinflussen. Ihre Hits am laufenden Band reichern die beiden Künstler immer wieder mit Anekdoten und Einblicken in die Musikgeschichte an, die sie, Jahrzehnte in der Platten- und Musikbranche tätig, selbst miterleben durften. Ob Backstage auf großen Konzernen, in kleinen Clubs, in Aufnahmestudios.

Nicht fehlen dürfen Gitarren-Virtuosen wie Eric Clapton und Jimi Hendrix. Während ersterem eine geradezu liebevolle Beziehung zu seinen Instrumenten nachgesagt wird, machte Hendrix Ende der 1960er-Jahre Furore mit einer Klangvielfalt, die unerreichbar schien. Und häufig in der Zerstörung seiner Instrumente endete. Berühmt-berüchtigt: Der Mann, der seine Gitarre zuvor hinterm Rücken oder mit den Zähnen gespielt hatte, übergoss das Instrument schließlich mit Benzin und zündete es an.

Brennende Gitarren und nuschelnde Sänger

Rau und Rossbach präsentieren auch Bands und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, die bis in die Gegenwart ihre Fangemeinden begeistern: Von Trio und Die Ärzte über die Scorpions, die weltweit Stadien füllten, bis zu Hamburgs bekanntestem musikalischen Nuschler, Udo Lindenberg.

Auch interessant

Der ehemalige Manager in der Plattenindustrie und der Hamburger Kulturmanager und Autor einiger Bücher über Musik wagen sich auch an eine Band, deren Frontmann über Jahrzehnte den Beweis lieferte, dass eine Querflöte Rockmusik ein ganz eigenes Gesicht verleihen kann. Ian Anderson, Gründungsmitglied von Jethro Tull, zelebrierte seine Auftritte auf einem Bein stehend.

Spielfreunde und Virtuosität auf vielen Instrumenten

Tatsächlich bietet das Duo Rock Tales eine Riesenbandbreite voller Spielfreude. Insbesondere Richard Rossbach kann mit einer Virtuosität auf verschiedensten Instrumenten aufwarten, die immer wieder verblüfft. Wer vom Konzert nichts verpassen möchte, sollte die Uhrzeit fest im Blick behalten. Der Einlass in die Priesterkate beginnt bereits um 18.15 Uhr, um 19 Uhr startet die Tour durch Jahrzehnte musikalischer Hits.

he