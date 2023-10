Womit der Jahrmarkt in Geesthacht dieses Jahr lockt

Geesthacht steht in den Startlöchern für einen turbulenten Herbstmarkt. Rund 70 Schausteller bringen von Freitag bis Montag, 27. bis 30. Oktober, Leben in die Geesthachter Innenstadt in Nachbarschaft des Rathauses. Es gibt Fahrgeschäfte sowie Stände mit Spielen, Jahrmarkt-Leckereien und Getränken. „Wir haben eine bunte Mischung zusammengestellt, die für Jung und Alt etwas bereithält. Ich denke, darüber werden sich vor allem Familien freuen“, verspricht Marktmeister Jörg Obermüller, der den Herbstmarkt erneut organisiert hat.

Pech, dass es mit einer rasanten Norddeutschland-Premiere kurzfristig nun doch nichts wird. Erstmals in diesem Jahr hätte auch die Firma Zettl aus München mit dem Fahrgeschäft „Mondlift“ als Neuheit dabei sein sollen. Im „Mondlift“ sitzen die Fahrgäste jeweils zu zweit hintereinander in einer überdachten Gondel. Es geht richtig rund mit bis zu 14 Umdrehungen pro Minute, auch kopfüber.

Herbstmarkt: Freitag beginnt das Jahrmarkt-Vergnügen in Geesthacht

Doch die Herbstmarkt-Besucher müssen sich gedulden. Es gebe eine Panne, und die Reparatur werde nicht mehr rechtzeitig fertig, berichtet Christopher Zettl gegenüber unserer Zeitung. Der Erstauftritt in Geesthacht soll nun auf dem Frühjahrsfest im kommenden Jahr stattfinden.

Aber auch ohne den „Mondlift“ finden sich genügend Fahrgeschäfte, um sich durchschütteln zu lassen. Neben Autoscooter und Breakdancer sind auch mehrere Kinderkarussells versammelt, zudem macht ein Mini-Riesenrad mit einer Höhe von 18 Metern auf dem Jahrmarkt Station. Geöffnet ist der Jahrmarkt am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag von 14 bis 22 Uhr sowie am Montag von 14 bis 20 Uhr.

Mehrere Straßen in Geesthacht für den Jahrmarkt gesperrt

Das Jahrmarktvergnügen bringt für Anwohner und Verkehrsteilnehmer Einschränkungen mit sich. Von Mittwoch (ab 7 Uhr) bis Dienstag (9 Uhr), 25. Oktober bis 31. Oktober, werden folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt:

Krumme Straße, Schüttberg, Twiete, Rathausstraße im Abschnitt Berliner Straße/ Hafenstraße, Buntenskamp im Abschnitt Rathausstraße/ Trift, Lauenburger Straße im Abschnitt Schüttberg/ Rathausstraße - die Lauenburger Straße bleibt bis zur Zufahrt zum Johanniter-Krankenhaus frei - Hafenstraße im Abschnitt Schillerstraße/ Rathausstraße sowie Verbindungsstraße Bandrieterweg/ Marktstraße zur Rathausstraße.

In der Zeit von Mittwoch (0 Uhr) bis Dienstag (16 Uhr) ist zudem die Trift für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und ab Donnerstag (9 Uhr) bis Dienstag (7 Uhr) wird die Rathausstraße im Abschnitt Schillerstraße bis Hafenstraße gesperrt. Die Sperrungen führen zu Bushaltestellenverlegungen und Umleitungen der VHH. Informationen werden an allen betroffenen Haltestellen rechtzeitig ausgehängt.