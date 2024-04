Geesthacht. Die Truppe der St. Salvatoris-Kirche Geesthacht hat vier Gründe zum Feiern in diesem Jahr. Einer davon ist ihr 250. Auftritt.

Nach der Vorstellung ist vor dem nächsten Auftritt. Gerade erst hat der Geesthachter Kinderzirkus Salvini der St. Salvatoris-Kirchengemeinde an zwei Tagen rund 800 Zuschauer mit seiner neuen Show um Nintendo-Star Super Mario und Prinzessin Peach verzaubert, jetzt haben bereits die Proben für die große Jubiläumsshow im Sommer begonnen. Vier Gründe gibt es zum Feiern: Leiter Fabian Frank ist selbst seit 25 Jahren bei Salvini dabei, vor 20 Jahren übernahm er die Leitung der Gruppe von Armin Westphal, seit 15 Jahren gibt es Auftritte an Geesthachter Schulen und Kitas und insgesamt steht der 250. Auftritt bevor.

Geesthacht: Kinderzirkus Salvini im Jubiläumsfieber

Bei den jüngsten beiden Auftritten zeigten 25 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren zu atemberaubenden Lichteffekten ihr Können. Die kleinen Künstler jonglierten in leuchtenden Schmetterlingskostümen und blinkenden Sneakern oder als Bayern verkleidet auf der Bühne und zwischen den Zuschauerreihen mit Ringen, Keulen und Bändern.

Auf bis zu vier Leinwänden wurden Musikszenen aus den 1980er- und 1990er-Jahren gezeigt. Es gab Tanzeinlagen mit Doubles von Michael Jackson oder Nena sowie Artisten, die auf knallroten Autos über die Bühne flitzten, während dabei kurze Szenen aus dem Computerspiel „Super Mario“ eingespielt waren. Einräder wurden in verschiedenen Höhen über die Bühne gelenkt und als Feen verkleidete Artistinnen tanzten auf Bällen im XXL Format.

Den Kinderzirkus Salvini gibt es bereits seit 1991. Vor zwei Jahren hat Leiter Fabian Frank an der Alfred-Nobel-Schule zudem eine Zirkus-AG gegründet. Heute ist das Besondere, dass hier Kinder aus mehreren Kulturkreisen gemeinsam auftreten, obwohl es sich um ein Angebot einer evangelischen Kirche handelt. In der Jubiläumsshow am Sonntag, 14. Juli, geht es um die 25-jährige Geschichte unter der Leitung von Fabian Frank gepaart mit neuen Kunststücken.

Die Vorstellung in der Mensa der Alfred-Nobel-Schule beginnt um 18 Uhr. Karten für jeweils 10 Euro können bereits jetzt bei Fabian Frank per E-Mail reserviert werden, Kontakt: fabianfrank28389@web.de.