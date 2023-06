Geesthacht: Zirkus Salvini zeigt neues Programm - erstmals mit Clowns

Geesthacht. Nach ihrer vielumjubelten Weihnachtsvorstellung kehrt die bunte Salvini-Truppe um Choreograf Fabian Frank zurück in die Zirkusmanege. Die Proben in der Turnhalle am Geesthachter Buntenskamp laufen seit Monaten. Aber nun wird es ernst. Für 25 Nachwuchskünstler im Alter zwischen acht und 18 Jahren heißt es noch am Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr „Manege frei!“. Die Vorstellung ist am Buntenskamp 22 zu sehen. Tickets gibt es für zehn Euro, sie können unter fabianfrank28389@web.de reserviert werden.

Zum ersten Mal präsentiert der Zirkus das Seilspringen auf der Laufkugel, und auch die Clownsgruppe feiert Premiere. Sie hat dieser Einlage ihren eigenen Stil verpasst. Die Clowns zeigen sich elegant und stilvoll und weniger laut und schrill.

Zirkus Salvini in Geesthacht lädt zur Vorstellung

Insgesamt schlüpfen die Kinder und Jugendlichen in mehr als 200 unterschiedliche Kostüme. Neben Crash-Test-Dummies und Disco-Tänzerinnen werden auch mexikanischen Kleidungsstücke, bunten Dandy-Anzüge sowie Outfits, die an Michael Jacksons Videoclip von „Thriller“ angelehnt sind, zu sehen sein. Für die kommenden Vorstellungen haben sie zudem noch mehr Effekte mit der Nebelmaschine, Konfettikanonen, LEDs und Videos kreiert.