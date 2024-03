Wotersen. Zwei Musikfeste auf Schloss Wotersen und neun Konzerte in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg bietet das SHMF 2024.

Nicht nur die Zitrone als Festivalmotiv 2024 macht Lust auf den Sommer: Ab sofort sind alle 203 Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals (SHMF) im Verkauf. Mit 120 Spielorten und fünf Musikfesten geht die 39. Auflage des SHMF am 6. Juli an den Start. Die Saison endet am 1. September. Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen. Bereits zum Auftakt des telefonischen Verkaufs sind weit mehr als 100.000 Tickets gebucht, wie Pressesprecherin Laura Hamdorf mitteilt. Im Kreis Herzogtum Lauenburg gehört das SHMF mit den zwei Musikfesten auf Schloss Wotersen zum festen Programmpunkt für Kulturfans. Auch der Kreis Stormarn hat wichtige Locations für das SHMF im Portfolio, erstmals ist in diesem Jahr Bad Oldesloe mit bei den Spielstätten. Insgesamt gibt es elf Konzerte in unserer Region.

International gefeierte Künstlerinnen und Künstler werden beim diesjährigen Festival zu erleben sein, darunter Lang Lang, Rolando Villazón, Alisa Weilerstein, Bomsori Kim, Sabine Meyer, Grigory Sokolov, Kate Lindsey, Xavier de Maistre, David Orlowsky, Avi Avital, Jan Lisiecki, Lucie Horsch, Valer Sabadus, Vivi Vassileva, Camille Thomas, Ksenija Sidorova und Daniel Hope.

Zwei Musikfeste und elf Konzerte in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Die Entscheidung auf Venedig als diesjähriges Motto-Thema ist gefallen, weil die Stadt als Geburtsort des ersten öffentlichen Opernhauses und Bewahrer zahlreicher Notenhandschriften aus allen Musikepochen ein reiches musikalisches Erbe zu bieten hat. Von der Renaissance bis zur Moderne haben hier die herausragendsten Künstlerinnen und Künstler musiziert und komponiert. Dieser Vielfalt widmet das SHMF 2024 einen Schwerpunkt und bietet in über 90 Veranstaltungen einen abwechslungsreichen Einblick in das kulturelle Erbe der Lagunenstadt. Das Programm umfasst nicht nur sinfonische Konzerte, Kammermusik, Lieder- und Opernabende sowie geistliche Musik, sondern auch Konzerte und Lesungen, die von dem venezianischen Karneval, dem Leben des Verführers und Frauenhelden Giacomo Casanova oder den beliebten Gesängen der Gondolieri inspiriert sind.

Saxophonistin von der Krim ist die Porträtkünstlerin des Jahres 2024

Zum Eröffnungskonzert am Sonntag, 7. Juli, spielt das NDR-Symphonie-Orchester Werke von Mozart in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Das erste Konzert in der Region ist am Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr auf Schloss Wotersen. Dort gastieren Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys in der historischen Reithalle mit Chansons aus den 1930er-Jahren.

Erstmals in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn macht das SHMF am Dienstag, 16. Juli, um 16 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Station. Unter dem Motto „Pinguine und Bananen“ gibt dort das preisgekrönte Saxofonensemble Ardemus Quartet ein Familienkonzert und entführt auf einen Ausflug an den Südpol. Dabei tragen die Musiker gelbe Schwimmflossen und gestreifte Kostüme.

Beim Kindermusikfest werden auch Gummistiefel zum Instrument

Ebenfalls an ein junges Publikum richtet sich ein echter Klassiker, der nicht mehr aus dem Programm des SHMF uns aus dem Terminkalender der Kulturfans aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg wegzudenken ist: Am Wochenende, 20. und 21. Juli, lädt Schloss Wotersen zum zweitägigen Kindermusikfest ein. Die kleinen Besucher können lustige Instrumente ausprobieren und beispielsweise Gummistiefel zum Klingen bringen. Dazu gibt es in der Reithalle Blasmusik von Profive und Sonus Brass sowie „Geschichten aus 1001 Nacht“ von Moderator Juri Tetzlaff.

Gleich am darauffolgenden Wochenende, 27. und 28. Juli, gibt es einen weiteren Klassiker auf Wotersen: Dann macht das „Musikfest auf dem Lande“ Station auf dem 300 Jahre alten Gut von der Familie Gaedeke. Das Konzept überzeugt jedes Jahr viele Hundert Musikfreunde. Neben dem Konzertgenuss, diesmal mit dem Ensemble Liadan mit ihrem Programm „Celtic Ladies on a Mission“ gibt es ausreichend Zeit für ein Picknick im Freien. „Ein Tag beim Musikfest mit Freunden oder der Familie verspricht jede Menge Spaß und Abwechslung. Ob Stelzenläufer, tierische Walk-Acts oder fröhliche Spiele zum Mitmachen – es wird ein buntes Programm für Groß und Klein geboten“, verspricht Laura Hamdorf.

Fast vergessenes Instrument zaubert spanische Klänge in die alte Kirche

Auch die malerische Kirche in Nusse ist erneut Spielort im Kreis Herzogtum Lauenburg. Am Sonntag, 28. Juli, gastiert dort um 19.30 Uhr Pablo Fitzgerald mit spanischer Vokalmusik auf seiner Vihuela – einem Zupfinstrument, das seine Blütezeit im 16. Jahrhundert fand und fast in Vergessenheit geraten ist.

Ganz andere Klänge sind am Montag, 29. Juli, beim Open Air im Ahrensburger Schlosspark um 19.30 Uhr zu hören. Dort gastiert das Ensemble Liadan erneut und präsentiert das Konzert „Irische Seele“. Mit mehrstimmigem Gesang sowie klassischen irischen Instrumenten wie Akkordeon, Fiddle, Whistles und Harfe spielen die sechs Musikerinnen Polkas, Jigs und Reels.

Irische Klänge und „Global Grooves“

Am Sonnabend, 27. Juli (19.30 Uhr), sind die CelloFellos im Kleinen Theater Bargteheide (Hamburger Straße 3) zu Gast. Die Cellisten Leonard Disselhorst und Bryan Cheng überwinden in ihrem Programm „Global Grooves“ die Grenzen traditioneller klassischer Literatur und spannen den Bogen von rumänischen Volkstänzen über Ragtime und Swing bis hin zu zeitgenössischem Pop und fantasievollen Eigenkompositionen.

Die Porträtkünstlerin des diesjährigen SHMF ist die junge Saxofonistin Asya Fateyeva. Die experimentierfreudige Musikerin lässt ihr Instrument ebenfalls am Sonnabend, 27. Juli (19.30 Uhr), in der Auferstehungskirche Großhansdorf (Alte Landstraße 20) erklingen. Das Thema des Abends lautet „Voller Hoffnung!“ und neben Fateyeva zählen zur Besetzung Luise Enzian an der Barockharfe und der Lautenist Thor-Harald Johnsen.

Am Mittwoch, 31. Juli, macht die Konzertreihe erneut auf Wotersen Station. Das Ensemble Bella Ciao gastiert dort um 19.30 Uhr in der Reithalle und lässt unter anderem den gleichnamigen Partisanengesang erklingen. Auf dem Programm stehen kraft- und gefühlvolle Lieder, die Einblicke in die Geschichte Italiens gewähren.

Eine musikalische Reise auf Mozarts Spuren

Ebenfalls in den sonnigen Süden entführt das VenEthos Ensemble die Besucher bei ihrem Klassik-Konzert im Reinbeker Schloss am Dienstag, 13. August. Um 19.30 Uhr lautet des Motto „Mozart in Italien“. Während einer Reise in den Süden nach Venedig, Mailand und Rom hat der junge Wolfgang Amadeus Mozart 1772 während längerer Wartezeiten auf die Weiterfahrt abends in Wirtshäusern so ganz nebenbei seine ersten Streichquartette komponiert. Diese erklingen bei dem Konzert im Schloss.

Noch einmal ist Bad Oldesloe am Donnerstag, 15. August, Spielort für das Musikfestival. Um 19.30 Uhr erklingt in der Peter-Paul-Kirche das Konzert „Ciao Barbara!“ mit dem Ensemble Il Giratempo, bei dem auch das Jazzsaxofon als Instrument des Konzertjahres zum Einsatz kommt.

„Casanova“ heißt das Programm, das am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr in der Reithalle von Wotersen erklingt. Violinist Raimar Orlovsky und sein Ensemble lassen die Zeit des berühmten venezianischen Verführers musikalisch noch einmal aufleben, während der Schauspieler Sebastian Koch aus Casanovas Memoiren liest.

Historische Reithalle ist eine beliebte Konzert-Location beim SHMF

Am Donnerstag, 22. August, erklingt in der Wotersener Reithalle um 19.30 Uhr das Konzert „Time for Three“ mit dem gleichnamigen Trio. Die Musiker gaben ihr Debüt beim SHMF im Jahr 2010. Seitdem haben sich die Interpreten aus Washington, Philadelphia und New York mit einer ganz eigenen Mischung aus Klassik, Elementen des Country-Westerns, Gypsy-Klängen, Jazz und Hip-Hop zu einem Trio entwickelt, das rund um den Globus für Furore sorgt.

Der Schleswig-Holstein Festivalchor lässt Werke von „Rossini“ zum Abschluss der Konzertsaison im Kreis Herzogtum Lauenburg im Ratzeburger Dom erklingen. Der Auftritt beginnt am Freitag, 23. August, um 19.30 Uhr. Das letzte Konzert in Stormarn ist am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr im Ahrensburger Marstall. Dort gastieren die Rhythmus-Artisten mit den Percussion-Virtuosen Peter Stavrum und Rune Thorsteinsson.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es auf www.shmf.de. Auch die Ticketbestellung per E-Mail an bestellung@shmf.de, per Post (Kartenzentrale des SHMF, Postfach 3840, 24037 Kiel) oder per Fax an 0431/23 70 711 sind möglich. Ab sofort können SHMF-Tickets über die Tickethotline 0431/23 70 70 bestellt werden.