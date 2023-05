SHMF Wotersen: Weltstar schickt seine Schüler zum Musikfest auf dem Lande

Electro-Swing und Kleine Meerjungfrau – das sind nur einige Höhepunkte des Programms beim SHMF in Wotersen. Was Kinder erwartet.

Wotersen. Landpartie, Familienausflug, Musikgenuss – das ist Musikfest auf dem Lande. Fünf Gutshöfe öffnen für das Schleswig-Holstein Musikfestival(SHMF) im Sommer für jeweils ein Wochenende ihre Tore. Wotersen ist gleich zweimal dabei: Am 11. und 12. August mit dem Musikfest und am 19. und 20. August mit dem einzigen Kindermusikfest des Festivals.

Jetzt steht das Programm fest: Eröffnet wird das Musikfest am Sonnabend um 13 Uhr mit einem Trommelwirbel: Perkussionist Paul Bommas, der die Jury des Förderpreises der Sparkassen-Finanzgruppe 2022 bereits als 17-Jähriger überzeugte, spielt als Erster in der ehemaligen Reithalle. Dann folgen die Teilnehmer der Hope Academy, die zuvor mit Daniel Hope und dessen Gastdozenten Daniel Geiss (Cello) und Julia Okruashvili (Klavier) für diesen Auftritt üben. Der Violinist Hope ist der diesjährige Porträtkünstler des Festivals, der als Hope&Friends am 3. August in Wotersen gastiert (Restkarten: 24 bis 38 Euro).

Wunder-Geiger Daniel Hope kommt mit Freunde am 3. August in die Reithalle, seine Meisterschüler spielen beim Musikfest auf dem Lande in Wotersen.

Musikfest auf dem Lande mit britischer Kult-Combo und Electro-Swing

Electro-Swing erklingt ab 17 Uhr in der Reithalle: Singer-Songwriter Friedrich Rau und der Gitarrist Tim Ludwig kommen mit deutschen Texten unter dem Leitwort „Lass uns ein bisschen swingen“ in die Reithalle. Richtig gesellig wird es dann am Abend: Der Brite Rob Heron aus Newcastle zeigt sich ab 20 Uhr mit seinem „Tea Pad Orchestra“ jeder Stimmung gewachsen, vom Western Swing über den Country Blues bis hin zu Ragtime, Rock‘n Roll oder Soul. In England sind die Tea Pads längst eine Kult-Combo.

Der Sonntag gehört wieder dem musikalischen Nachwuchs: Von 11 Uhr an bewerben sich am 13. August drei junge Streicher-Ensembles um den Förderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe. Gegen 13 Uhr ist mit der Preisverleihung zu rechnen. Anschließend folgen dann noch einmal die Teilnehmer der Hope Academy mit zwei Konzertauftritten. Für alle drei Programmblöcke gibt es noch Karten. Am Sonnabend und am Sonntag kostet jeder Programmblock 35 Euro, am Samstagabend 23 Euro dabei.

Im Jahr 2022 erzählten Kika-Moderator Juri Tetzlaff und die süddeutschen Bläsersolisten ProFive den „Karneval der Tiere“, diesmal ist „Die kleine Meerjungfrau“ ihr Thema.

Foto: Marcus Jürgensen

Kleine Meerjungfrau erklingt beim Kindermusikfestival

Wer hingegen beim Kindermusikfestival dabei sein will, sollte zeitig Tickets ordern: Für beide Tage gibt es nur noch wenige Restkarten (Erwachsene 18 Euro, Kinder 9 Euro). Das Programm ist an den beiden Tagen dasselbe: Von 11 Uhr an erzählt Kika-Moderator Juri Tetzlaff einen echten Märchenklassiker: „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen (1805–1875). Dazu spielt das Bläserquintett „Pro Five“, dessen Leiter und Oboist Jochen Müller-Brincken die Musik zum Andersen-Märchen komponiert hat.

Am Nachmittag um 13.30 Uhr folgt dann an beiden Tagen die österreichische Band „Louie‘s Cage Percussion“, bei der sechs Schlagwerker unter dem Motto „Boomtastic“ ein wildes Feuerwerk entfachen. Doch geht es da nicht um Percussion allein: Ukulele, Synthesizer, Akkordeon und auch Gesang begleiten alte wie junge Kinderfest-Besucher auf einer Reise durch die Musikgeschichte von Klassik bis Jazz, Rock und Pop.

Beim Kindermusikfest probiert Charlotte (2) voller Begeisterung die Klanginstallationen von Etienne Favre aus: Dreht ein Kind an der Kurbel, klappern die Holzschuhe auf dem Gestell.

Foto: Marcus Jürgensen

Musikschule und Instrumente zum Ausprobieren

Begleitet wird das Kindermusikfest durch ein buntes Rahmenprogramm mit Walking Acts wie Saxofon spielenden Hühnern sowie den „seltsamen Instrumenten“ des Franzosen Etienne Favre, die jedes Jahr auf dem Vorplatz des Schlosses aufgestellt werden: Aus Sperrmüll hat der Franzose Musikinstrumente gebaut, die von den Kindern bedient werden können. Wird am Rad gedreht, gibt es rasselnde Geräusche von sich, schwingende Kochtöpfe bildeten ein Glockenspiel und Holzschuhe klappern, wenn man an der Kurbel dreht. Dazu kommt eine Kindermusikwerkstatt mit Glockenspiel, Triangel oder Schellentrommel. Besonderes Highlight für die jungen Teilnehmer: Auf der Konzertbühne in der Reithalle dürfen sie ihren Eltern zeigen, was sie gelernt haben.

