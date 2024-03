Brunstorf. Vor den Toren Hamburgs zeigen am 16. und 17. März rund 70 Aussteller ihre Waren. Es gibt Möbel aus Schwemmholz und schwäbische Pizza.

Wolfgang Krajewski hält beide Daumen fest gedrückt. Der Organisator vieler Frühlings- und Ostermärkte im Norden guckt dieser Tage mit besonderem Interesse auf den Wetterbericht. „Es sieht gut aus. Ich bin optimistisch“, sagt Krajewski. Er hofft auf trockenes und sonniges Wetter, da die zweite Ausgabe des Frühlingsmarktes im Golf- und Countryclub Brunstorf ansteht. Dort versammelt der Bargteheider am Wochenende des 16. und 17. März rund 70 Aussteller, die ihre Waren präsentieren.

Dabei spielt das Wetter nur für manche der Aussteller eine Rolle: „Wir haben dieses Jahr einige Händler, deren Waren wegen der Witterung drinnen ausgestellt werden müssen“, sagt Krajewski. So dürfen sich die Gäste des Frühlingsmarktes auf Aussteller freuen, die Pflanzen und Gestecke mitbringen. Diese werden im hellen Innenbereich des Clubs aufbauen. „Wir merken, dass die Leute Lust haben, in den Garten zu gehen. Bei uns kann man direkt etwas für den Garten mit nach Hause nehmen“, so Krajewski. Die restlichen Händler verkaufen Selbstgemachtes an der frischen Luft.

Frühlingsmarkt mit außergewöhnlichem Angebot

Auch Hersteller von Gartenmöbeln sind an dem Wochenende in Brunstorf anzutreffen. „Zudem haben wir einige wirklich spannende Gäste, die außergewöhnliche Kunst herstellen“, so der Organisator. Dazu gehören ein Künstler, der aus Schwemmholz aus der Elbe Möbelstücke wie Garderoben oder Hutablagen fabriziert. „Besonders gut angekommen sind die Briefmarken-Collagen von Stefan Schreyack“, sagt Krajewski. Schreyack habe bereits auf dem Weihnachtsmarkt am Hamburger Michel ausgestellt und dort viele Fans gewonnen.

Der Außenbereich des Golf- und Countryclubs bietet viel Platz für die Aussteller.

Dass es auch für andere Geschmäcker passende Waren gibt, ist sich Wolfgang Krajewski sicher. Für das bald anstehende Osterfest stehen handgearbeitete Ostereier und andere Dekoartikel bereit. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt auf dem Markt auch eine große Rolle“, betont er. Hier möchte er Kerzen für den Garten hervorheben, die ein Leben lang halten sollen. „In die kann man Wachsreste von anderen Kerzen immer wieder reinschütten, weil der Docht nicht runterbrennt“, sagt er.

Foodtrucks mit schwäbischer Pizza

Keiner seiner Gäste müsse mit leerem Magen nach Hause fahren. Dafür sorgen verschiedene Gastronomen. „Es gibt schwäbische Pizza mit besonderem Belag und auch marokkanische Spezialitäten“, verrät Krajewski. Auch ein Foodtruck mit Wraps, ein Fischverkäufer und eine Crêperie seien anzutreffen. Für den Frühlingsmarkt im Golf- und Countryclub Brunstorf werden 4 Euro Eintritt verlangt. Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 18 Uhr. Am Golfplatz und an der benachbarten Wiese stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung.

In der Vergangenheit hat Krajewski neben dem Weihnachtsmarkt am Michel auch den „Landträume“-Markt im Schmetterlingsgarten Friedrichsruh organisiert. Im vergangenen Jahr sei dann die Möglichkeit entstanden, auch einen Markt in Brunstorf zu veranstalten.