Basthorst. Auf zwei höchst unterschiedliche Open-Air-Konzerte können sich Musikfreunde in diesem Sommer freuen. Wo es Karten gibt.

Hammerharter Rock und sanfte Flötenklänge: Krasser könnte der Kontrast bei den beiden Freiluft-Konzerten nicht sein, die in diesem Sommer auf Gut Basthorst stattfinden. Die historische Kulisse, Gastronomie und ausreichend Parkplätze machen das Gut zu einem beliebten Veranstaltungsort in der Metropolregion Hamburg. Für die Veranstaltungsagentur Paulis ist es eine wichtige Location. Während im Vorjahr zum wiederholten Mal Verdis „Nabucco“ und „Simon and Garfunkel“ inszeniert wurden, erklingen in diesem Jahr AC/DC und die „Zauberflöte“.