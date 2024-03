Bergedorf. Besucher können am verkaufsoffenen Sonntag entspannt einkaufen und sich von Oster-Deko inspirieren lassen. Was genau geplant ist.

Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber eigentlich sind jetzt schon alle scharf auf frische Farben, auf fröhliches Treiben und Oster-Atmosphäre: Bergedorfs Frühlings- und Ostermarkt startet an dem Wochenende 23. und 24. März, wenn sonntags auch wieder das CCB und viele Geschäfte in der City von 13 bis 18 Uhr öffnen. Bummeln kann dann wieder Spaß machen, wenn zwischen Ernst-Mantius-Straße und Bergedorfer Schlossstraße Händler, kreative Kunsthandwerker und zwei Gärtner ihren Waren feilbieten, ein Kinderkarussell den Nachwuchs belustigt, während die Eltern vielleicht am Imbiss oder beim Foodtruck stehen.

Marc Wilken vom Bergedorfer Wirtschaftsverbund WSB könnte sich jedenfalls schon mal gut satt essen, wenn er an Wildbratwurst und Burittos denkt, an Schmalzkuchen oder die Fischräucherei. Gut 20 Händler haben ihm bislang schon zugesagt. Sie wollen Konfitüre und Schmuck verkaufen, Kerzen und Keramikfiguren, Knöpfe, Bürsten, Pfeifen und Gürtel aus Büffelleder.

Verkaufsoffener Sonntag: Bergedorfer Fußgängerzone wird zum Frühlingsmarkt

Im Sachsentor lockt das Geschäft Schreibkultur mit Dekoartikeln einer Textildesignerin aus Dassendorf, bietet Weinhändler von Have einen Eierlikör-Ausschank an. Viele Menschen werden auch vor der Volksbank Bergedorf stehen bleiben: Neben Glücksrad und Heliumballons steht ein Crêpe-Stand, an dem kostenlos Leckereien verteilt werden – gern auch gegen Spenden für den Gnadenhof.

Für den fotografischen Ostergruß an Freunde wird natürlich noch der Platz für Menschen-Gesichter geöffnet. © bgz | Anne Strickstrock

Elegant und modisch wird es bei Martina Willhoeft vom Herrenausstatter Willhoeft und Azul Moden: „Die Frühjahrsmode bietet viele Farben, von Aqua bis Türkis und sogar Korallrot.“ Wobei sich die Damenwelt derzeit gern mit flatternden Marlene-Hosen kleide, die Herren unkomplizierte Hybrid-Jacken tragen: „Das können sehr schicke Steppjacken mit Sweatshirt-Ärmeln sein“, sagt Willhoeft.

Verkaufsoffener Sonntag Bergedorf: Menschengroße Osterhasen in der Fußgängerzone

Das BID Alte Holstenstraße will ebenfalls für Stimmung sorgen, die Mitglieder stellen lebensgroße Osterhasen in die Lohbrügger Fußgängerzone. Außerdem können Selfies im Marktkauf-Center gemacht werden, vor zwei Hasen-Motiven lassen sich Ostergrüße verschicken, sagt Centermanager Martin Bo Ahlers, der auch einen Luftballonkünstler engagiert hat und nicht zuletzt auf den Infostand zum Thema Inklusion der Bergedorfer Behinderten-AG hinweist.

Wichtig für alle Besucher ist sicherlich, dass die Parkhäuser an der Schlossstraße und am Bahnhof geöffnet sind, das Parkhaus im Marktkauf-Center ist an diesen beiden Tagen sogar kostenfrei zu nutzen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann auch einen Abstecher nach Moorfleet machen, wo sich Ikea ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt.