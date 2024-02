Geesthacht. Derzeit wird das sich stauende Abwasser mit einem Saugwagen im Pendelbetrieb abtransportiert. So weichen Autofahrer der Stelle aus.

Kein Durchkommen mehr am viel befahrenen Heuweg in Geesthacht. Weil am Montagabend, 26. Februar, ein Teil des Abwasserkanals einstürzte, wird die Straße im Laufe des Dienstagnachmittags voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Schadensstelle liegt zwischen den Einmündungen der Oldhamstraße und der Plaisirstraße. Zunächst war die Sperrung nur halbseitig.

Bis zum Aufbau einer provisorischen Vorflutleitung wird das Schmutzwasser regelmäßig im Pendelbetrieb aus den öffentlichen Schächten mit einem Saugwagen aufgenommen und an anderer Stelle wieder eingeleitet, „Wasserhaltung“ lautet der Fachbegriff für diese Form der Überbrückung. Im Einsatz ist der Fachbetrieb Sigusch GmbH. Der Wagen fasst 13 Kubikmeter, vier Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Schichtbetrieb im Einsatz.

Geesthacht: Vollsperrung Heuweg - ein Teil des Abwasserkanals ist eingestürzt

Der Heuweg wurde an der betroffenen Stelle zunächst halbseitig abgesperrt. Aber das reicht nicht. Für die Reparatur ist eine Vollsperrung nötig. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Die Firma aus Handorf war am Montag gegen 14.30 Uhr ursprünglich zur Beseitigung einer Rohrverstopfung im Verschwisterungsring gerufen worden. Der Monteur meldete sich dann beim städtischen Abwasserbetrieb, weil er die Ursache für die Verstopfung in der Grundstücksentwässerung nicht finden konnte. Der bat die Fachfirma daraufhin, die Schächte im öffentlichen Bereich zu öffnen. Dort war dann ein Rückstau zu sehen, der sich über die Plaisirstraße bis zum Heuweg zog.

Bei weiteren Nachforschungen wurde der teil eingestürzte Schacht im Heuweg entdeckt, der die Ursache dafür ist, dass sich Abwasser weit zurückstaute. Der städtische Spülwagen und eine Fachfirma begannen, das Abwasser aus dem Gebiet abzusaugen und in einen anderen Schacht einzuleiten. Die Arbeiten dauerten bis zum Dienstagmorgen gegen 5 Uhr an, dann war der Stand im betroffenen Gebiet wieder normal.

Die havarierte Stelle wird mit einem Spülwagen im Pendelbetrieb überbrückt

Es wird nun weiterhin per Spülwagen abgepumpt, bis eine feste Pumpleitung installiert ist. Je nach anfallender Schmutzwassermenge dauert der Pumpprozess am Beginn der Schadstelle bis zu 20 Minuten. Dann geht es 200 Meter weiter zum anderen Ende der Kanalhavarie, in der Charlottenburger Straße wird das Wasser wieder dem offiziellen Schmutzwasserkreislauf zugeführt. Parallel wird eine Baugrube hergestellt und der Schaden genauer analysiert. Es folgen die bauliche Instandsetzung der Schäden, gegebenenfalls der Austausch der Rohrleitung mit Anbindung der Hausanschlüsse.

Die Baustelle wegen der Kanalsanierung macht eine Verlegung von Bushaltestellen notwendig. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Die betroffene Bushaltestelle in dem Bereich wird um einige Meter etwa auf Höhe der Hausnummer Heuweg 47 verlegt, auch andere Haltestellen außerhalb des Gebietes der Arbeiten im Heuweg sind von Verlegungen betroffen. Der Busverkehr wird während der Sperrung über Düneberger Straße und Charlottenburger Straße geführt, so lautet auch die offizielle Umleitungsempfehlung seitens der Stadt.

Zunächst wird von einer Dauer der Bauarbeiten von etwa zwei Wochen ausgegangen. Bei günstigen Rahmenbedingungen kann der Schaden aber möglicherweise bereits in dieser Woche behoben werden. Der Heuweg führt von Am Schleusenkanal über die Neuköllner Straße und die Straße Am Moor zur Düneberger Straße, einer weiteren Hauptverkehrsader in Geesthacht.