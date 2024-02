Lauenburg. Zum 30. Juni stellte das Walter-Gerling-Haus seinen Betrieb ein. Auch die Mieter der Betreuten Wohnanlage sollen raus. Doch die wollen sich wehren.

„Zuerst kommt der Mensch“ – so steht es in der Unterzeile des Logos der Awo Pflege Schleswig-Holstein GmbH. Die Bewohner der betreuten Wohnungen im Lauenburger Walter-Gerling-Haus haben einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Während einer Mieterversammlung in der vergangenen Woche wurde ihnen mitgeteilt, dass sie in der Wohnanlage nicht mehr gewollt sind. Bis zum 30. Juni dieses Jahres sollen sie ausziehen. Wohin? Das sei ihren überlassen.