Lauenburg. Die Folgen des Erdrutsches sind noch nicht behoben, da hat es am Elbhang Lauenburg einen neuen Zwischenfall gegeben. Erst der Anfang?

In Lauenburg ist am 14. Februar der Elbhang an der B209 ins Rutschen geraten, und das bewegt nun auch die Politik. Für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montag, 11. März, beantragt die SPD, den Punkt „Hangabgang am Butterberg“ auf die Tagesordnung zu setzen. In diesem Zusammenhang stellt die Fraktion schon im Vorfeld der Sitzung eine Reihe von Fragen, die über die aktuelle Situation am sogenannten Butterberg hinausgehen.