Geesthacht. Amphibien wandern dieses Jahr besonders früh zu ihren Laichgründen. Stadt und Nabu müssen rasch reagieren, denn der Weg ist gefährlich

Die Folien am Straßenrand sind grün, glatt und etwa 30 Zentimeter hoch – was bei manchem Autofahrer derzeit für fragende Blicke sorgt, bedeutet für Naturschützer vor allem eines: Sicherheit für Kröten, Frösche und Molche. Es handelt sich um Amphibien-Schutzzäune, die derzeit an mehreren Fahrbahnrändern im Geesthachter Stadtgebiet montiert sind. In diesem Jahr baut das Team des Betriebshofes im Stadtgebiet vier solche Barrieren auf, um den Straßentod der Tiere zu vermeiden: in jeweils einem Abschnitt an der Mercatorstraße, an der Wilhelm-Holert-Straße, am Worther Weg und an der Westerheese im Ortsteil Grünhof-Tesperhude.