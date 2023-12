Polizei Geesthacht schießt nach Bedrohung auf Auto

Zwei Brüder bedrohen zunächst Imbissmitarbeiter mit Schusswaffe und flüchten. Beamte stoppen Fluchtauto – was sie darin alles fanden.

In dem Imbiss „Curry Pavillon“ in der Fußgängerzone von Geesthacht ist es zu einem folgenschweren Streit gekommen.

Verfolgungsjagd Nach Bedrohung: Polizei schießt auf Auto in Geesthacht

Geesthacht. Eine gezückte Pistole, Fahren ohne Führerschein und im Drogenrausch, Flucht vor der Polizei und noch einige Straftaten mehr – so ist ein vermutlich zunächst harmloser Streit in einem Imbiss in der Fußgängerzone von Geesthacht geendet.

Wie die Polizei mitteilt, haben am Mittwoch gegen 13 Uhr zwei Brüder in dem Imbiss „Curry Pavillon“ an der Bergedorfer Straße etwas zu Essen bestellt. Kurz darauf soll es zwischen den 50 und 53 Jahre alten Männern und dem Verkäufer (24) zu einem Streit gekommen sein. „In der Folge soll einer der beiden Kunden eine Schreckschusswaffe gezogen und den Mann bedroht haben“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Polizei Geesthacht stellt nach Verfolgungsjagd weitere Straftaten fest

Das Brüderpaar aus Geesthacht flüchtete anschließend aus dem Laden und lief zu dem Opel eines 39-Jährigen aus Hamburg, der in der Nähe des Imbisses geparkt war. Zu dritt ergriffen die Männer anschließend die Flucht. „Hierbei sollen sie rücksichtslos durch Geesthacht gefahren und diverse Verkehrsregeln missachtet haben“, sagt Fischer.

So kam es auch zu zwei Zusammenstößen: Am Bandrieter Weg, Ecke Fährstraße, kollidierte das Fluchtfahrzeug leicht mit einem Streifenwagen. Der Opel-Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist gegen ein geparktes Auto gestoßen. „Als die Beamten zum verunfallten Opel liefen, versuchte der Fahrer weiterzufahren“, so die Polizeisprecherin.

Verfolgungsjagd endet mit einem Schuss aus einer Dienstwaffe

Mit einem gezielten Schuss auf einen Hinterreifen konnten die Polizisten dies jedoch verhindern. Alle drei Insassen wurden festgenommen. Neben der Schreckschusswaffe entdeckten die Beamten auch mehrere Messer bei den Männern. Alle Waffen wurden sichergestellt. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Hamburger keinen Führerschein besitzt und offenbar im Drogenrausch gefahren war. „Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und das Fahrzeug sichergestellt“, sagt Fischer.

Lesen Sie auch

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch damit war die Straftatenserie noch nicht zu Ende: Die angebrachten Kennzeichen an dem Opel sind offenbar zuvor gestohlen worden. Denn die Nummernschilder gehören zu einem anderen Auto. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftaten gegen dir drei Männer und bittet auch Zeugen um Mithilfe. Menschen, die den Streit in dem Imbiss beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden. Weil keine Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Geesthachter und der Hamburger wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Auf Nachfrage wollte der Inhaber des Imbisses nicht genauer auf die Streitigkeiten eingehen. Der Grund, wieso einer der Manne die Waffe zog, soll jedoch banal gewesen sein. „Ich bin einfach nur froh, dass keiner meiner Mitarbeiter zu Schaden gekommen ist“, sagt der Inhaber.