Zwei Einsatzfahrzeuge und mehrere Beamte sind auf dem Markt in Geesthacht vor Ort. Was Händler und Besucher sagen.

Die Besucher des Weihnachtsmarktes in Geesthacht blieben gelassen.

Geesthacht Drohbrief: Polizei sichert Weihnachtsmarkt an St. Salvatoris

Geesthacht. Denise Ariaane Funke

Das war ein ungewohntes Bild auf dem Geesthachter Weihnachtsmarkt an der St.-Salvatoris-Kirche. Die Polizei sicherte am Wochenende, 2./3. Dezember, mit jeweils zwei Einsatzfahrzeugen und mehreren Beamten die Zugänge ab, sah immer wieder auch auf dem Gelände nach dem Rechten. Hintergrund: Am Sonnabend, 2. Dezember, soll es einen Drohbrief gegeben haben. Vorsorglich war auch eines der 27 Einsatzfahrzeuge der Spezialeinheit Medizinische Task Force vor Ort.

Auch gegen den Weihnachtsmarkt in Göppingen hatte es eine Drohung gegeben. Dort wurde der Markt am Sonnabend geräumt. Nicht so in Geesthacht. Die Besucher des Weihnachtsmarktes nahmen den Umstand mit norddeutscher Mentalität – gelassen und cool – zur Kenntnis. Die Freude, über das idyllische Gelände zu schlendern und die Adventszeit zu genießen, ließen sich die Besucher nicht nehmen.

Drohbrief: Polizei sichert Geesthachter Weihnachtsmarkt an St.-Salvatoris-Kirche

Nach langer Zeit lag zeitlich passend rund um Geesthachts historische Kirche endlich wieder Puderzuckerschnee. Herrnhuter Sterne leuchten an den knorrigen Ästen der alten Bäume. Es riecht nach Stockbrot und Punsch. Und nicht nach Gefahr. „Ich finde, man gibt solchen A… viel zu viel Raum. So ein Einsatz kostet nichts als Steuergelder“, machte ein Besucher seinem Ärger Luft. Seinen Namen möchte er aber nicht in der Zeitung lesen.

Erst am 22. November hatte es in Geesthacht Aufregung am Otto-Hahn-Gymnasium gegeben wegen eines angekündigten Amoklaufes. Diesen Anruf konnte die Polizei aufklären. Es hatte sich um einen bösen Scherz eines Kindes gehandelt.

Till und Jens Callies schauten sich zunächst live auf dem Handy das Endspiel der U17-Weltmeisterschaft an. Erst nach dem deutschen Titelgewinn zogen sie entspannt los zum Marktbummel.

Foto: Denise Ariaane Funke

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es ist schade, dass ein Weihnachtsmarkt unter Polizeischutz stattfinden muss“, meinte Jens Callies. Der 53-jährige Geesthachter und sein 12-jähriger Sohn Till hatten auf dem Markt zunächst ganz andere Sorgen. Beide verfolgten auf dem Handy gespannt live das Elfmeterschießen der deutschen U17-Junioren im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Frankreich.

Als der Dortmunder Almugera Kabar in Indonesien seinen Elfer verwandelt und den Titel klargemacht hatte, fing auch für das Vater-Sohn-Gespann der entspannte Teil des Nachmittags an. „Wir werden noch Punsch und Glühwein trinken und eine Wurst und Waffeln essen“, benannten sie das Programm.

Ein Stand mit 40 Kilogramm Bienenwachskerzen

Die Familie Callies schlendert jedes Jahr über den Markt „Wir lieben die ganz besonders schöne Atmosphäre. Hier gibt es keinen Kommerz. Vorhin haben wir uns die Zirkusvorstellung angesehen. Jetzt werden wir Essen und ein paar schöne Sachen kaufen. Das Geld ist hier gut angelegt. Im Schnitt geben wir wohl so rund 30 Euro aus“, schätzt Jens Callies.

Von Angst war auch am Stand von Axel und Birgit Maak nichts zu spüren. Das Imkerpaar vom Gut Hasenthal hatte Kerzen, Honig und Met im Sortiment. „Wir haben aus gut 40 Kilo Wachs Kerzen produziert. Die Bienenwachskerzen werden immer besonders gern gekauft“, berichten die beiden. Sie schätzten, dass die Hälfte, also gut 20 Kilo Kerzen, in Geesthacht über die Theke gehen wird.

Gäste reisten auch aus Mecklenburg an

Bärbel und Ortwin Driesel waren aus dem mecklenburgischen Grabow angereist. „Wir waren im vergangenen Jahr zum ersten Mal hier. Es ist noch so ein richtig schöner Weihnachtsmarkt, wie man ihn von früher kennt“, sind sich die 66-Jährige und der 67-Jährige einig. Genauso wie im vergangenen Jahr sind sie auf der Suche nach Geschenken und Dekorationsartikeln.

„Wir werden wohl so zwischen 30 und 40 Euro ausgeben. Wir finden die Kerzen hier besonders schön, und der Met ist sehr gut. Wir nehmen sicher wieder eine Flasche mit. Im vergangenen Jahr haben wir einen besonders schönen Türkranz gekauft, vielleicht finden wir wieder einen“, hoffen die beiden.

Großer Ansturm am Stand der Tourist-Information

Direkt vor der Kirche hat sich der Posaunenchor Wentorf positioniert. Weihnachtsklänge ertönten. An den Feuerschalen backen Kinder Stockbrot, die weißen Verkaufszelte sind gut besucht. Auch wenn viele Besucher unterwegs sind, es gibt genügend Platz zum Gucken oder Innehalten.

Großer Ansturm herrschte am Stand der Tourist Information: Innerhalb der ersten zwei Stunden gingen dort 20 Moin-Geesthacht-Taschen über den Verkaufstisch. Das Upcycling-Produkt, das aus alten Werbebannern genäht wird, gab es als Umhängetasche oder als Bauchtasche.

Janne Habke (l.) und Andrea Garbers verkauften Handwerk für das Lebenshilfswerk – und suchten Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Foto: Denise Ariaane Funke

Zufrieden waren auch Andrea Garbers und Janne Habke. Die beiden Frauen brachten Kerzen und Holzarbeiten für das Lebenshilfswerk Kreis Herzogtum Lauenburg unter die Leute. „Besonders gut gehen die Weihnachtsbaumkerzen. Mit der Produktion wurde bereits im Sommer begonnen. Im Schnitt geben die Leute so um die 15 Euro bei uns am Stand aus“, erklären sie.

Mehr zum Thema

Der Verkauf lief für das Lebenshilfswerk zwar bestens, aber ihnen ging es noch um etwas anderes. „Wir sind auf der Suche nach Menschen, die Zeit mit unseren Bewohnern verbringen wollen, beispielsweise Geschichten vorlesen“, berichtet Andrea Garbers.

Bärbel und Ortwin Driesel aus Grabow kauften nicht nur schöne Dinge, sie trafen auch auf Christkind Kathlin Schöppe und den Weihnachtsmann.

Foto: Denise Ariaane Funke