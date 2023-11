Vier Fahrzeuge und sieben Personen beteiligt. Verkehr in Geesthachter Stadtzentrum lahmgelegt. Was zum Unfall geführt hat.

Massenkarambolage in Geesthacht an der Kreuzung Berliner Straße / Norderstraße.

Geesthacht. Ein Rettungswagen im Einsatz war am Donnerstag, 30. November, der Auslöser für eine Massenkarambolage im Geesthachter Stadtzentrum. Insgesamt waren vier Pkw und sieben Personen von dem Unfall an der Kreuzung Berliner Straße/Norderstraße/Richtweg betroffen. Die Rettungsleitstelle löste wegen der Vielzahl an Beteiligten Vollalarm aus.

Nach Angaben eines Beteiligten wollte gegen 15 Uhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene von der Norderstraße kommend in die Kreuzung einfahren. Ein männlicher BMW-Fahrer wollte deshalb in den Kreuzungsbereich ausweichen. Dabei stieß er jedoch frontal mit einem von links kommenden VW zusammen, der in Richtung Lauenburg unterwegs war und dessen Ampel auf Grün zeigte.

Polizei Schleswig-Holstein: Rettungswagen löst Massenkarambolage aus

In der Folge krachte der Passat in zwei weitere Fahrzeuge, die am Linksabbieger warteten, um in die Norderstraße abzubiegen. Zunächst wurde ein weißer Hyundai, in dem eine Frau und zwei Kinder saßen, leicht an der Seite touchiert, ehe auch noch ein dahinter stehender Passat beschädigt wurde.

Glücklicherweise trugen alle Beteiligten nur leichte Verletzungen davon oder blieben unverletzt. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, fünf Feuerwehrfahrzeuge und mehrere Polizeiwagen. Im Feierabendverkehr kam es in Geesthacht zu Verkehrsbehinderungen.