„Vielleicht sollten wir bald Kakteen pflanzen“

Der Graben am Ende der Kuhweide, in dem das Wasser normalerweise einen halben Meter hoch steht, ist ausgetrocknet. Von der langen Hitzeperiode im vergangenen Jahr hat er sich nicht mehr erholt. „Das ist beängstigend“, sagt Philipp Steenbock und schüttelt den Kopf. Der Geschäftsführer des Hof Ehlers in Hasenmoor hat den Graben jahrelang als zusätzliche Wasserquelle genutzt. Das geht derzeit nicht mehr. Und dann sind da noch 25 vertrocknete Bäume, die Steenbock im Herbst fällen muss. „Auch sie sind tot.“

Die vergangenen zweieinhalb Jahre seien hart gewesen, sagt der 42-Jährige. „Erst war es 2017 viel zu nass, und es fielen mehr als 1100 Milliliter Niederschlag – ein Jahr später regnete es nur noch 400 Milliliter. Dabei ist die Trockenheit wesentlich gefährlicher als ein nasser Sommer.“ Bereits im Juli des vergangenen Jahres hat Steenbock darüber nachgedacht, seinen Kühen, die sich normalerweise bis zum Herbst von dem Gras auf der Weide ernähren, zusätzliches Futter zu geben. Im Spätsommer gab es für den strengen Biobetrieb sogar grünes Licht vom Demeter Verband, Futter von konventionellen Landwirten dazukaufen zu dürfen, um die Tiere durch den Winter zu bringen. „Doch auch die konventionellen Bauern hatten nicht ausreichend Futter“, sagt Steenbock. Also musste er Tiere verkaufen – damit sie überlebten.

„Der Klimawandel ist deutlich zu spüren. 2017 habe ich noch über Reisanbau nachgedacht, 2018 eher über Kakteen“, scherzt der Landwirt. Doch in jedem Witz steckt bekanntlich ein Stückchen Wahrheit. Klar ist: Die Landwirtschaft muss sich an die Wetterextreme anpassen. Nur wie?

Als einer der ersten Höfe in Schleswig-Holstein trat der Hof Ehlers 1949 dem Demeter Verband bei und unterliegt seitdem strengen Richtlinien, die weit über die Bestimmungen eines herkömmlichen Bio-Bauernhofs hinausgehen. Zum Beispiel wird in dem Familienbetrieb nur Dünger eingesetzt, der durch die eigenen Tiere im System anfällt. Das heißt, die Ausscheidungen der Rinder, Hühner, Schweine und Gänse werden auf den Feldern verteilt. Deshalb entstehen auf Biohöfen wie bei Ehlers in der Regel weniger Treibhausgase als auf konventionellen. Das liegt daran, dass Biobauern auf energieaufwendig hergestellte Mineraldünger und Pestizide verzichten. Zudem halten sie weniger Tiere pro Hektar und setzen verstärkt auf klimafreundliche Hülsenfrüchte.

Eine immer größere Rolle spielt die Bodenbearbeitung. Sie wird heiß diskutiert in der Szene. Immer mehr Bauern verzichten auf das Pflügen, damit der Boden möglichst unberührt bleibt. „Wir pflanzen zum Beispiel zwischen zwei Kulturen Zwischenfrüchte, das bindet die Nährstoffe im Boden“, erklärt Landwirt Tom-Lucas Frantzen (27), der erst seit drei Monaten auf dem Hof Ehlers arbeitet, sich aber so gut auskennt, als wären es bereits mehrere Jahre.

Die Klimaveränderungen stellen den Hof, der als einer der Bio-Pioniere des Landes gilt, vor große Herausforderungen. Besonders die Trockenheit macht dem Demeter-Betrieb zu schaffen und sorgte im vergangenen Jahr für einen kompletten Ernteausfall. Norddeutschland besteht überwiegend aus sandigen Böden, die weder viele Nährstoffe noch Wasser halten können. Die Bedingungen sind also von vornerein schlechter als in anderen Regionen. „An der Oberfläche existiert noch ein wenig Feuchtigkeit – aber einen Meter tiefer ist es so trocken wie am Strand“, sagt Philipp Steenbock.

Die einfachste Lösung sehen viele Landwirte in der Bewässerung. Entweder sie bohren Brunnen oder installieren eine andere Beregnungstechnik. Doch für diese Maßnahmen braucht man Geld, das dem Hof nicht zur Verfügung steht. „Außerdem kann man hinterfragen, wie nachhaltig es ist, fossile Grundwasserschätze anzuzapfen. Die Vorräte werden nicht direkt nachgefüllt. Sägt man da nicht an dem Ast, auf dem man sitzt?“, gibt Tom-Lucas Frantzen zu bedenken.

Um eine Bewässerung kommt der Hof Ehlers dennoch nicht komplett herum – zumindest nicht bei seinen Gemüsekulturen. Um dem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, setzt der Betrieb auf wassersparende Tröpfchenschläuche. Das Wasser sickert punktuell und schnell in den Boden ein, und die Verdunstung wird reduziert. „Ansonsten akzeptieren wir, dass die Natur macht, was sie will“, sagt Steenbock.

Wenn es nach den Demeter-Richtlinien geht, kann sich ein gesunder Organismus, in dem Fall der Hof, selbst erhalten. Ohne lang andauernde Extremwetterlagen funktioniert das Prinzip: Trotz einiger heißer Tage hat sich der Ernteertrag in diesem Jahr normalisiert. Steenbock: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“

Sorgt der Klimawandel auch für positive Effekte? „Das Unkraut wächst nicht so stark, sonst merke ich nichts Erfreuliches“, sagt Steenbock.

Fest steht: Die Anpassung an das Klima ist zwangsläufig zu einem großen Thema auf dem Hof Ehlers geworden. Die erzeugten Lebensmittel werden direkt im Hofladen an der Dorfstraße verkauft – das schont die Umwelt.

Klar ist aber auch, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb nur im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten auf die veränderten Bedingungen reagieren kann. Der Spagat zwischen einer sozialen und zugleich wirtschaftlichen Landwirtschaft ist groß. „Die außergewöhnlichen Klimainnovationen sind bei uns noch nicht möglich“, sagt Philipp Steenbock, „Aber wir geben jeden Tag unser Bestes.“