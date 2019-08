Nicht nur grün reden, sondern auch grün leben

Kreis Segeberg. Eberhard „Ebi“ Krauß hat an alles gedacht, jedenfalls fast. Die Wärme kommt aus der Erde, der Strom von der Sonne und die gute Luft im Haus aus einer Lüftung – alles öko, alles prima. Das Gebäude weist in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz Bestwerte auf, ein Prototyp mit Vorbildcharakter. „Aber wehe, wenn es heiß wird“, sagt der promovierte Bauingenieur, der für die Grünen im Kreistag und in der Gemeindevertretung in Kayhude sitzt. Die großen Fenster und die Oberlichter lassen die Sonne ungehindert ins Haus scheinen. Aber an diesem Problem arbeitet Krauß bereits und wird es ebenfalls umweltgerecht und klimafreundlich lösen.

Er hat in einem Alter noch einmal gebaut, in dem andere an den Umzug ins Altersheim denken. Krauß war 69 Jahre alt, als er 2014 das Projekt seines nagelneuen Öko-Hauses für sich und seine Frau startete. In diesem Jahr feiern beide goldene Hochzeit. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Attraktive 3 Zimmer-Wohnung mit schöner Einbauküche in Eppendorf Helle Wohnung im 5.OG/DG mit südlicher Loggia an der Küche sowie französischem Balkon am ruhigen Schlafzimmer in UKE-Nähe. mehr „Einige haben damals den Kopf über mich geschüttelt“, sagt Krauß schmunzelnd, doch er blieb bei seinem Plan. Zuvor hatte er 26 Jahre in Norderstedt gelebt. Das Unikat am Kornweg in Kayhude mit 228 Quadratmetern Wohnfläche entstand mit seinem Fachwissen als Ingenieur – normalerweise konstruiert er Tunnel – und der Unterstützung der Tochter, die als Architektin arbeitet. Das komplette Projekt hat Krauß ausgeschrieben. Eberhard Krauß im Technikraum seines Öko-Hauses in Kayhude.

Foto: Wolfgang Klietz „Ich wollte etwas für die Umwelt tun“, sagt Krauß. „Als Grüner kann ich doch nicht nur davon reden, was man tun müsste.“ Für die Wärme im Haus Krauß sorgt Mutter Erde. Die Erdwärmesonde reicht unterm Haus bis zu einer Tiefe von 110 Metern. In dem 20 Zentimeter starken U-Rohr heizt sich eine Trägerflüssigkeit auf. Im Haus entzieht eine Wärmepumpe dem Konstrukt die hohen Temperaturen, die aus der Tiefe kommen. „Das funktioniert auch bei minus 20 Grad“, sagt Eberhard Krauß. Unter der Erde gibt es keinen Winter. Über Pufferspeicher gelangt die Wärme in die Fußbodenheizungen. Individuelle Heizkreisläufe sorgen für kuschelige Wärme im Bad und kühlere Temperaturen im Schlafzimmer. Einmal das ganze Haus lüften und dabei kein Fenster öffnen Zum Konzept des Krauß’schen Öko-Hauses gehört außerdem die zentrale Lüftungsanlage, der es gelingt, innerhalb von zwei Stunden alle Räume durchzulüften. Voraussetzung: Das Haus muss dicht sein. Vor dem Einzug haben die Handwerker einen Überdrucktest gemacht, und das Gebäude hat bestanden. Über einen Wärmetauscher heizt die warme Abluft die frische Zuluft. Frische Luft, aber schön warm – das ist das Ergebnis. „Natürlich kann ich auch Fenster aufmachen“, sagt Krauß, aber dann lüftet er und verliert gleichzeitig kostbare Wärme. Den Strom beschafft auf dem Dach die Solaranlage. Sie „betankt“ auch das E-Auto, das in der Garage steht und emissionsfrei fährt. 490.000 Euro hat das Haus inklusive 2800 Quadratmeter Grundstück, Terrasse, Carport und Gartenanlage damals gekostet. Bisher hat Krauß die Entscheidung nicht bereut. Die Technik funktioniert einwandfrei. Und das Problem mit der Hitze im Sommer wird er auch bald lösen. Vor dem Wohnzimmerfenster hat er fürs Erste ein Sonnensegel aufgespannt. Jetzt prüft der Ingenieur den Einbau von Rollläden und einer Klimaanlage. Die Zahlen, die Krauß errechnet, sprechen für die Nachhaltigkeit seines in der Region einmaligen Projekts. Er hat errechnet, dass ein konventionelles Haus im Vergleich zu seinem einen 15-fach höheren Energiebedarf hat. Penibel hat er auch mit eingerechnet, dass zum Beispiel bei der Herstellung von Dämmung und seiner Antriebsbatterie im Auto CO 2 erzeugt wird. Dennoch können sich die Zahlen ökonomisch und ökologisch sehen lassen. Gegenüber einem üblichen Haus schlagen die Mehrkosten für die Geothermie, Solaranlage und den Rest mit Zusatzkosten von etwa 40.000 Euro zu Buche. 5000 hat davon die KfW übernommen. Demgegenüber stehen jährliche Ersparnisse von fast 1300 Euro. Haus und Auto sparen im Vergleich in zehn Jahren 16,5 Tonnen CO 2 ein. Krauß hat ein lange Liste der Vorteile zusammengestellt. Ein Fazit in einer seiner Präsentationen lautet: „Unabhängig von Gazprom & Co. – Tschüs Schornsteinfeger. Unabhängig von Saudis & Co. – Benzinpreisschaukel ade.“ Wer Rat sucht und sich Informationen für ökologische Neu- oder Umbauten besorgen will, kann sich bei Eberhard Krauß melden. Er ist per Mail unter e.krauss@wtnet zu erreichen. Außerdem plant Krauß, sein Haus und seine Berechnungen bei der Verbraucherzentrale vorzustellen.