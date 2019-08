„Regenerative Energien rechnen sich oft nicht“

Seevetal. „Ein zukunftsträchtiges Heizsystem nutzt mehrere Energieträger. Es ist besonders effektiv, weil es je nach Betriebsbedingungen das beste System einsetzen kann.“ Davon ist Tim Tomczak, Inhaber der Tomczak Heizung Lüftung Sanitär GmbH in Karoxbostel, überzeugt.

Ein solches „Multi-Energie-Heizsystem“ hat beispielsweise einen modernen Heizkessel, der mit Gas, Öl oder Holz betrieben wird, dazu eine Luftwärmepumpe und/oder eine thermische Solaranlage und vielleicht noch einen Heizeinsatz für den Kamin, um zu verhindern, dass die produzierte Wärme nicht hauptsächlich mit dem Abgasstrom entfleucht.

Bindeglied für die verschiedenen Wärmequellen ist ein großer Wasserspeicher, in den die Heizenergie abgegeben und zwischengelagert wird. „Wenn der Speicher vorhanden ist, lässt sich ein solches System auch schrittweise aufbauen, zum Beispiel nachträglich durch einen Solarkollektor oder eine Wärmepumpe ergänzen“, sagt Tomczak.

Es gibt kein Patentrezept

Er baut ökologisch interessierten Hauseigentümern gern Anlagen ein, die regenerative Energien nutzen, warnt aber vor zu viel Enthusiasmus: „Oftmals sind die jährlichen Einsparungen an Energiekosten so gering, dass sich die teuren Investitionen erst nach Jahrzehnten amortisieren oder gar nicht rechnen.

Es gebe kein Patentrezept nach dem Motto: Installieren Sie eine thermische Solaranlage oder eine andere regenerative Energietechnik und Sie sparen x Prozent Gas oder Heizöl ein, betont der Meister für Heizungs- und Sanitärtechnik.

Er prüft zuerst, ob so eine Anlage überhaupt zum Gebäude passt: Ist eine geeignete Dachfläche vorhanden, die über den ganzen Tag nicht beschattet wird? Arbeitet die Heizung mit einer geringen Systemtemperatur von maximal 50 Grad? Ist Platz für einen großen Wasserspeicher vorhanden? In den seltensten Fällen ist eine thermische Solaranlage in Bestandshäusern profitabel“, so Tomczak.

Auf die Sonne setzen

Wer etwas für das Klima tun möchte und weniger Wert auf die Wirtschaftlichkeit lege, könne aber auf die Sonne setzen, wenn die baulichen Voraussetzungen stimmen.

Sehr viel einfacher ist der Einsatz von regenerativen Energien bei Neubauten. Tomczak: „Sie sind so gut gedämmt, dass sie nur wenig Heizenergie benötigen. Da bietet sich zum Beispiel eine Luftwärmepumpe an. Sie braucht dringend eine niedrige Vorlauftemperatur von 35 Grad. Die reicht in solchen Gebäude aus, um die Räume auch bei minus zwölf Grad warm zu halten.“

Anders als bestehende Häuser sei bei Neubauten der Heizenergiebedarf gut berechenbar, so dass eine maßgeschneiderte Anlage geplant und installiert werden könne“, sagt der Heizungsinstallateur. Auch bei Altbauten kann eine Luftwärmepumpe zur Heizungsunterstützung eine gute Lösung sein, denn sie ist leicht zu installieren.

Von Wärmedämmung der Außenwände rät Tomczak ab

Bei bestehenden Häusern sind vor dem Heizungsaustausch viele Fragen zu beantworten: Plant der Eigentümer absehbar weitere Investitionen, etwa einen Austausch der Fenster oder Wärmedämmmaßnahmen? Liebäugelt er mit einem Anbau?

Alle Faktoren, die den aktuellen Heizenergiebedarf verändern, sollten in die Planung des Heizsystems einfließen. Von Wärmedämmung der Außenwände rät Tomczak allerdings ab – mit ihnen hole sich der Eigentümer leicht Probleme, vor allem Schimmelpilze, ins Haus: „Ein altes Haus lässt sich nicht oder nur mit großem Aufwand komplett einhüllen.

Beispiel: Dort, wo eine Außentreppe oder ein Terrassenvorbau an die Hauswand anschließt, ist kaum mit vernünftigem Aufwand eine Dämmung anzubringen. Geschieht dies nicht, so entsteht eine Kältebrücke. An der kalten Stelle im Innenraum bildet sich dann leicht Schimmel. Das ist auch mit regelmäßigem Lüften kaum zu vermeiden.“

Kostspielige Fehler vermeiden

Tomczak empfiehlt, das Haus bauphysikalisch begutachten zu lassen, um womöglich kostspielige Fehler zu vermeiden: „Gut ausgebildete Installateure oder Energieberater haben das Know-how und kennen auch die staatlichen Förderprogramme, mit denen verschiedene Maßnahmen unterstützt werden.“

Allerdings sei nicht jeder Energieberater tatsächlich fachkundig. Und manche Berater seien nicht unabhängig, sondern wollen bestimmte Anlagen verkaufen. Vielleicht hat ein Verwandter oder Bekannter sein Haus gerade energetisch modernisiert und kennt einen guten Berater?

Falls nicht, rät der Fachmann: „Ich würde rumfahren und bei Leuten klingeln, die zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach haben und sie nach ihren Erfahrungen mit der Energieberatung fragen. Wenn die gelobt wird, würde ich versuchen, diesen Berater zu beauftragen.“

Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzen?

Neben Sonnenkollektoren und Wärmepumpen gibt es eine erneuerbare Energie, die seit Generationen zum Heizen verwendet wird: das Holz. Unter bestimmten Bedingungen kann eine veraltete Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzt werden.

Aber auch da gibt es technische Fallen: „Der Raum, in dem die Pellets gelagert werden, muss absolut trocken sein. Sonst fängt der Brennstoff an zu gammeln und glüht nur noch im Heizkessel.“ Pellets werden aus kleinsten Schnipseln von Holzabfällen oder minderwertigem Holz gepresst.

Sie sind ein Festbrennstoff, das heißt, der Schornsteinfeger hat einen höheren Messaufwand. Auch muss der Hausbesitzer ab und an (relativ selten) den Aschebehälter leeren und ein Reinigungsprogramm starten. „Pelletheizungen sind eher außerhalb der Stadt zu finden. Aber auch im Speckgürtel von Hamburg sind sie Exoten geblieben.“

Holzhackschnitzel?

Eine andere Form sind die Holzhackschnitzel, die ebenfalls verheizt werden. Allerdings meist in größeren Anlagen, die Betriebe oder als Nahwärmenetz mehrere Häuser versorgen. „Vor einem Dreivierteljahr habe ich eine Holzhackschnitzel-Heizung beim Garten- und Landschaftsbau-Betrieb Carsten Meyer in Fleestedt eingebaut“, sagt Tomczak.

„Dort macht es besonders viel Sinn, weil Holzabfälle verheizt werden, die ohnehin im Betrieb anfallen.“ Eine große Halle und ein Doppelhaus werden durch die neue Heizung warm gehalten.

Die geringste Investition in eine Holzheizung lässt sich in heimischen Kaminen und Öfen realisieren: Für sie gibt es gibt es Nachrüstsätze, die auch gleich den Partikelabscheider mitliefern, den ältere Kamine davor bewahren, vom Schornsteinfeger stillgelegt zu werden.

Der Kamin oder Holzofen bekommt einen Wärmetauscher. Das erhitzte Wasser wird in den Heizkreislauf eingespeist und unterstützt so die Hausheizung. Vielleicht ist dies dann der erste Schritt zum Multienergie-Heizsystem der Zukunft.

Kostenlose Energieberater

Investitionen in eine moderne Energie- und/oder Gebäudetechnik können sehr lohnend, aber auch sehr teuer sein. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit einem Fachmann zu erkunden, welche Maßnahmen in der jeweiligen Situation die wirksamsten Beiträge zum Energiesparen und Klimaschutz leisten. Unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium beraten die meisten Verbraucherzentralen kostenlos und kommen auch gratis ins Haus, um einen Basis-Check zu machen. Dabei werden Strom- und Wärmeverbräuche unter die Lupe genommen, die Geräteausstattung betrachtet und Eigentümern oder Mietern einfache Einsparmöglichkeiten aufgezeigt.

Wenn es um weiterführende technische Informationen geht , müssen sich die Interessenten mit 30 Euro an den Beratungskosten beteiligen: Beim Heiz-Check wird mit zwei Hausbesuchen nach Optimierungspotenzialen der Heizanlage gesucht. Der Gebäude-Check betrachtet den Energiestandard des Gebäudes bezogen auf Wärmeschutz, Heizungsanlage und Stromverbrauch. Der Eignungs-Check solar schafft einen Überblick, ob sich das Haus für die Nutzung von Sonnenenergie zur Strom- oder Warmwasserproduktion anbietet. Der Solarwärme-Check schaut nach, ob eine bereits vorhandene Solaranlage optimal läuft. Und der Detail-Check prüft die Realisierung von Einzelmaßnahmen.

Die Verbraucherzentralen sind nur ein Element eines umfangreichen Beratungsnetzes. Das Bundeswirtschaftsministerium informiert im Internet unter www.bmwi.de und den Suchwörtern Energieberatung private Haushalte über die Standorte von bundesweit 740 Beratungsstellen (Suche mit Postleitzahl). Zudem wird dort eine Online-Beratung und ein kostenloser Telefon-Service unter 0800 809 802 400 angeboten.

Platz für die Natur einplanen

Bei Renovierungen von Fassaden gehen oft Schlitze und Spalten verloren, die zuvor Bruträume für Vögel oder Fledermäuse geboten haben. An glatten Wänden kann sich niemand mehr halten. Der Naturschutzbund und die Handwerkskammer Hamburg rufen Bauherren auf, Nistschalen (für Schwalben) oder Nistkästen gleich mit einzuplanen und sie im Zuge der Baumaßnahme unterhalb der Traufe anbringen zu lassen.

Für Fledermäuse gibt es spezielle Einbausteine für die Fassade oder Ziegel, die den Tieren einen Zugang zum Dachboden gewähren. Wer die Flattertiere dort nicht haben mag, kann direkt hinter dem Ziegel von innen einen Fledermauskasten anbringen.

Die Begrünung von Fassaden oder Dächern schafft vielen Tieren (und auf dem Dach auf Pflanzen) einen neuen Lebensraum – vom kleinen Insekt bis zum brütenden Vogel. Gründächer lassen sich gut mit Photovoltaikanlagen kombinieren: Die Dächer heizen sich im Sommer nicht so stark auf, davon profitiert die Stromproduktion.

Private Haushalte

Private Haushalte sind mit gut 25 Prozent am deutschen Energieverbrauch beteiligt (ohne Kraftstoffe, die dem Verkehr zugerechnet werden).

Die Raumheizung hat einen Anteil von fast 69,5 Prozent am privaten Energieverbrauch. Die nächst größeren Anteile entfallen auf Warmwasser (14,4 Prozent), Kochen und Backen (6,0 Prozent), Kühlen und Gefrieren (4,4 Prozent) und die Informations-/Kommunikationstechnik (3,2 Prozent).

Der Heizbedarf pro Quadratmeter Wohnfläche sank seit 1996 von 177 Kilowattstunden (kWh) auf