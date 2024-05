Maschen. Mitten in der Nacht kracht ein edler Sportwagen in einen Vorgarten. Der Fahrer läuft blutend davon. Polizei rätselt über Identität.

Die Freude über die edle Beute währte nur kurz: In der Nacht zum Freitag gegen 1.55 Uhr meldete ein Anwohner aus Maschen der Polizei, dass am Alten Postweg ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Garten eines Grundstückes gefahren sei. Es handele sich dabei um einen Maserati. Der Fahrer habe sich zu Fuß vom teuren aber nun reichlich beschädigten Fahrzeug entfernt.

Erste Polizeibeamte waren wenige Minuten nach Eingang der Meldung vor Ort. Sie entdeckten der Maserati, der stark zerbeult im Gebüsch des benannten Grundstückes stand. Da der Fahrer nicht angetroffen werden konnte, wurden mehrere Einsatzfahrzeuge in die Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrer eingebunden.

Zwei Stunden nach dem Unfall entdeckt die Polizei den verletzten Verursacher

Etwa zwei Stunden später traf eine Streifenwagenbesatzung auf einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Zudem hatte er frische Verletzungen am Kopf. Der Mann machte widersprüchliche Angaben und wurde vorläufig festgenommen. Zu seiner Identität schwieg er sich bislang aus.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Maserati zuvor in Seevetal/Fleestedt von einem Privatgrundstück gestohlen worden war. Gegen den mutmaßlichen Fahrer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.