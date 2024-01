Polizei fragt: Wer kennt diesen gewalttätigen Autofahrer?

Die Polizei im Landkreis Harburg sucht diesen Mann. Er schlug aus nichtigem Grund einen Mann auf einer Tankstelle in Dibbersen bewusstlos.

Buchholz/Kreis Harburg. Die Polizei im Landkreis Harburg sucht nach einem rücksichtslosen Prügler. Der auf dem Foto abgebildete Mann hatte am 8. Oktober vergangenen Jahres auf der Aral-Tankstelle in Dibbersen einen Mann niedergeschlagen. Das Opfer des Schlägers wurde schwer verletzt und ging bewusstlos zu Boden.

Da andere Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Beschuldigten geführt haben, hat das Amtsgericht Stade einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Beschuldigten erlassen. Der Täter hat verschiedene Tätowierungen. Aufgrund der Unschärfe der Überwachungskameraaufnahmen sind aber keine Details sichtbar. Hinweise zu der Person nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181/2850 entgegen.

Täter verfolgt sein Opfer bis in eine Tankstelle bei Buchholz. Nach Faustschlag flüchtet er

Der gesuchte war am betreffenden Tag mit einem 57-jährigen Mann in Streit geraten. Nachdem der Unbekannte einmal nach dem Mann getreten hatte, lief dieser in den Verkaufsbereich der Tankstelle. Dort schlug der Täter dem 57-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf, worauf hin dieser stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Der Unbekannte flüchtete aus der Tankstelle. Der 57-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hintergrund dürfte möglicherweise ein Streit über eine Verkehrssituation gewesen sein.