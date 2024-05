Harburg. Nach dem Einbruch in eine Kita hat die Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Der Einbrecher lief den Fahndern direkt in die Arme.

Ein 23-jähriger Mann ist nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Harburg vorläufig festgenommen worden. Erste Ermittlungen der Kripo zeigen: Dieser junge Delinquent könnte für eine ganze Serie von Taten verantwortlich sein.. So soll er für mehrere Diebstähle in einer Harburger Seniorenresidenz verantwortlich sein.

Nach den ersten Erkenntnissen soll sich der junge Mann am Montagabend am Seiteneingang auf dem Gelände der Kita aufgehalten und sich verdächtig bewegt haben. Ein Verantwortlicher der Kita wurde durch ein Überwachungssystem darauf aufmerksam und alarmierte Polizeikräfte.

23-Jähriger spaziert der Polizei vor der Harburger Kita in die Arme

Die Einsatzkräfte sahen am Seiteneingang der Einrichtung ein geöffnetes Fenster sowie Licht im Inneren der Räume und forderten weitere Kräfte sowie einen Diensthund zur Überprüfung des Objektes an. Währenddessen trat ein Mann aus dem Gebäude heraus. Er konnte von den Polizeikräften überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 23-jährigen Somalier wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden, das der Einrichtung zuzuordnen ist.

Weiterhin fanden die Polizistinnen und Polizisten vor Ort ein Fahrrad, mit dem der Mann zur Kindertagesstätte gefahren sein soll. Bei dem Fahrrad lag weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Zimmer von dementen Heimbewohnern durchsucht. Schmuck und Geld erbeutet

Erste Ermittlungen des zuständigen Einbruchdezernats der Region Harburg haben ergeben, dass der 23-Jährige für weitere Diebstähle, unter anderem in einer Seniorenresidenz in Harburg, verantwortlich sein soll. Hier soll er gezielt im Zeitraum vom 25. April bis 6. Mai mindestens vier Zimmer auf einer Station für demenzkranke Menschen aufgesucht und unter anderem Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände gestohlen haben.

Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen des LKA 182 dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Mann noch für weitere Taten in Betracht kommt.