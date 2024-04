Hamburg/Heidekreis. Frau erfüllt sich Traum vom alten Sportwagen, zahlt 125.000 Euro in Hamburger Werkstatt. Auf der A7 geht der Wagen in Flammen auf.

Es ist wohl das Horrorszenario eines jeden Autoliebhabers, der sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Auf der A7 bei Neuenkirchen im Heidekreis wurde er für eine 56-Jährige zum Alptraum.

Am Sonnabendvormittag war sie mit einem Begleiter nach Hamburg gekommen, um den Oldtimer zu übernehmen. In einer Werkstatt war er frisch aufbereitet worden - und stand nun zur Abholung bereit.

90 Kilometer nach dem Start in Hamburg brannte der Porsche-Oldtimer aus

Die stolze Neu-Porschefahrerin zahlte die vereinbarten 125.000 Euro, machte sich gegen Mittag auf den Weg in ihre Heimat bei Visselhövede. Es sollten die ersten 100 Kilometer mit dem neuen Wagen werden. Am Hafen entlang fuhr sie über die Elbbrücken und dort auf die A7 in Richtung Süden. Auf der Autobahn nahm das Drama seinen Lauf: Zunächst fing, so teilt die Polizei im Heidekreis mit, der Motor an zu stottern und zu qualmen. Bei Neuenkirchen, rund zehn Kilometer vor ihrem Heimatort, tat es einen lauten Knall und der Motor des Porsche ging in Flammen auf.. Kurz darauf stand der PKw in komplett in Flammen.

Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.