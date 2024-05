Landkreis Harburg. Himmelfahrt ist Vatertag, Sonntag dann Muttertag. Beste Gelegenheiten, etwas mit der Familie zu erleben. Tipps von Marschacht bis Moisburg.

Nach dem Maifeiertag am vergangenen Mittwoch folgt mit Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag schon der nächste gesetzliche Feiertag. Für viele Arbeitnehmer und Schüler gleichbedeutend mit einem Brückentag am Freitag und einem langen Wochenende. Wir haben uns umgehört und Ausflugstipps für familiäre Unternehmungen von Donnerstag bis Sonntag zusammengestellt. Die größte Aufmerksamkeit werden vermutlich das Stadtfest in Winsen und der Große Preis von Buchholz auf sich ziehen. Doch es gibt viel mehr attraktive Ziele. Wählen Sie selbst:

Mythos Barbie: Große Börse am Sonnabend in Hittfeld

Die Veranstalter sprechen von der einzigen und größten Barbie-Börse ihrer Art in Norddeutschland. Die „Barbie Fashion Doll Convention“ am Sonnabend, 11. Mai, in der Burg Seevetal richtet sich an Sammler und Enthusiasten. Zu sehen sind unter anderem Modelle wie Bild Lilli, Silkstone, Model Muse, Moster High, Dynamite Girls. Sammlerpuppen und das gesamte Spielprogramm können in Hittfeld nicht nur bestaunt, sondern auch erworben werden.

Erfunden wurde die Barbie-Puppe von der amerikanischen Unternehmerin Ruth Handler. Sie hatte bemerkt, dass ihre Tochter Barbara mit Puppen oft Rollenspiele und Phantasiespiele nachstellte. Die erste Barbie-Puppe wurde 1959 auf der American International Toy Fair vorgestellt und im Laufe der Jahre zu einer der bekanntesten Spielzeugmarken. Der Erfolg des Kinofilms „Barbie“ zeigt die weltweite Beliebtheit. Die Hittfelder Ausstellung ist am Sonnabend von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Jazzfrühschoppen auf Hof Oelkers, Musik und Gegrilltes im Marschachter Hof

Wer ist bei schönem Wetter nicht gern mit dem Fahrrad unterwegs? Das gilt nicht nur für Väter an Himmelfahrt. Zwei Ziele eigenen sich beispielsweise für einen Zwischenstopp: zum einen der beliebte Jazzfrühschoppen auf Hof Oelkers in Wenzendorf. Die Band „Appeltown Washboard Worms“ gibt den Gästen von 11 bis 14 Uhr ordentlich auf die Ohren. Das Programm umfasst Irish-Folk-Stücke, Country-Balladen und Rock’n´Roll.

Im Zentrum stehen allerdings die alten Skiffle-Stücke der 50er- und 60er Jahre. Der Eintritt zum Frühschoppen beträgt 20 Euro. Eine weitere Möglichkeit ist der ebenfalls schon traditionelle Himmelfahrt-Frühschoppen im Marschachter Hof in Marschacht. Die Lokalität liegt unweit des Elberadwegs. Ab 11 Uhr gibt es Musik, frisch Gezapftes und Leckeres vom Grill.

Mahltag in der Holmer Mühle mit dem leckeren Müllerfrühstück

Wie an jedem zweiten Sonnabend im Monat, steht auch am Sonnabend, 11. Mai, ein Mahltag in der Holmer Mühle auf dem Programm. Die sogenannte Mahlgruppe besteht derzeit aus sechs Müllern. Sie erläutern den Gästen die Technik und Funktion der historischen Wassermühle. Gleichzeitig mahlen sie Getreide aus biologischem Anbau zu Mehl. Die Holmer Mühle wird vom Wasser der Seeve angetrieben.

Die Holmer Mühle lädt an jedem zweiten Sonnabend im Monat zum Mahltag ein, das nächste Mal am 11. Mai 2024. © GMV Buchholz | GMV Buchholz

Im rustikalen Kaminzimmer wird ein „Müllerfrühstück“ angeboten, bestehend aus Schmalz- und Kräuterbutterbroten mit Kaffee oder Tee. Auch das frisch gemahlene Mehl kann direkt erworben werden. Die Holmer Mühle hat an Mahltagen jeweils von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der Schierhorner Straße 1, 21244 Buchholz (Nordheide), OT Holm.

Auch für Kinder: Töpfermarkt mit Live-Musik am Amtshaus Moisburg

Der Töpfermarkt rund um das Amtshaus in Moisburg, Auf dem Damm 5, findet am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Mai, zum 33. Mal statt. Etwa 40 Aussteller präsentieren von 11 bis 18 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr) ausschließlich selbstgefertigte Waren. Es gibt das traditionelle Töpfern für Kinder auf dem Außengelände beziehungsweise im Gewölbe. Die Kaffeestube im Amtshaus hat geöffnet, weitere kulinarische Genüsse warten auf dem Platz.

Am kommenden Wochenende, 11. und 12. Mai 2024, findet der Töpfermarkt rund um das Moisburger Amtshaus zum 33. Mal statt. © HA | Kulturpunkt Moisburg

Nicht zu verachten ist das Live-Musik-Programm, das nach Veranstalterangaben für gute Laune sorgen wird. Am Sonnabend sorgt das Duo Saitensprung mit Rock, Pop und Folk für die musikalische Unterhaltung, am Sonntag ist dafür das Trio „Go for Cash“ mit Oldtime-Country, Western und Rockabilly zuständig. Der Eintritt zum Töpfermarkt in Moisburg ist frei.

Kulturwanderung am Heidschnuckenweg: Zum Abschluss gibt’s Kuchen

Ein Angebot für Naturliebhaber: Am Sonntag, 12. Mai, können sie bei einer geführten Wanderung einen Teil des Heidschnuckenwegs, Deutschlands schönstem Wanderweg, die Museumsstellmacherei Langenrehm und die Kulturgeschichte des Dorfes entdecken. Ohne Anmeldung treffen sich Interessierte um 12.30 Uhr an der Museumsstellmacherei (Kabenweg 7, 21224 Rosengarten).

Der Heidschnuckenweg hat auf seiner gesamten Länge viele attraktive Motive zu bieten. Von Langenrehm aus geht es am Sonntag ein Stück auf dem beliebten Wanderweg entlang. © HA | Markus Steinbrück

Die Teilnahmegebühr für die 90-minütige Kulturwanderung beträgt acht Euro für Erwachsene inklusive Museumseintritt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei dabei. Die Stellmacherei ist bis Oktober jeweils sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Café Peters erhalten Besucher Getränke und Kuchen.

Öffentliche Stadt- und Themenführungen durch Buxtehude

Auch am langen Wochenende bietet die Hansestadt Buxtehude öffentliche Stadt- und Themenführungen an. Klassische Stadtführungen findet statt am Donnerstag, 9. Mai, um 11 Uhr (Christi Himmelfahrt), am Sonnabend, 11. Mai, um 14 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr.

Bei einigen Themenführungen durch die Hansestadt Buxtehude sind die Gästeführerinnen in historische Gewänder gekleidet, wie hier beim Thema „Magister Halepaghe“. © HANSESTADT BUXTEHUDE | Daniela Ponath Fotografie

Vorherige Anmeldung ist erwünscht, spontane Teilnahme aber auch möglich, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. Erwachsene zahlen für 90 Minuten sieben Euro, Kinder bis 16 Jahre 3,50 Euro. Tickets können online unter www.buxtehude.de/stadtfuehrung gebucht werden. Wer anschließend das Buxtehude Museum besucht, erhält vier Euro Ermäßigung.

Gleiche Rahmenbedingungen gelten für den geführten Spaziergang durch Altkloster am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr – eine spannende Spurensuche. Vor mehr als 1000 Jahren entwickelte sich das Benediktiner-Nonnenkloster zu einem der bedeutendsten Frauenklöster der Süderelbe-Region.

Ab 1622 wurde das ehemalige Klostergelände zum Schauplatz der Papierherstellung. Gäste der Führung erfahren auch, warum in Altkloster eine Rennbahn existierte und welche Geheimnisse sich hinter dem Eichholz und dem Namen „Hohe Luft“ verbergen. Treffpunkt für den 90-Minuten-Spaziergang ist der Spielplatz am Mühlenteich.

Fußball-Kreispokal-Endspieltag am Donnerstag in Tostedt

Ein Klassiker am Himmelfahrtstag mit regelmäßig mehr als 1000 Zuschauern sind die Fußball-Kreispokal-Endspiele. Im Landkreis Harburg finden am Donnerstag, 9. Mai, drei Pokalendspiele hintereinander auf der Sportanlage Düwelshöpen des FSV Tostedt statt (Schützenstraße 69). Nach den Altherren um 11 Uhr (TSV Winsen – TV Meckelfeld) und den zweiten Herrenmannschaften um 12.45 Uhr (TuS Nenndorf II – TSV Holvede-Halvesbostel II) wartet zum krönenden Abschluss das Kreispokalfinale der Ersten Herren um 15 Uhr (TuS Nenndorf – FC Este 2012).

Himmelfahrt: Viele Gottesdienste finden unter freiem Himmel statt

Zu Himmelfahrt feiern viele Kirchengemeinden Gottesdienste unter freiem Himmel. Die vier Gemeinden Ashausen, Fliegenberg, Ramelsloh und Stelle treffen sich mit Posaunenchor im „Schäfer-Ast-Gebüsch“ zwischen Stelle und Wuhlenburg. In Pattensen gibt es einen Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor und Kinderprogramm (11 Uhr). Zwei Winsener Kirchengemeinden nutzen die Marienbühne an der St.-Marien-Kirche am Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr. Eingebettet ist der Gottesdienst für die ganze Familie in das Stadtfest. Anschließend gibt der Musical-Kinderchor von „Sternenstaub“ ein Mini-Konzert.

Auf dem Fuchsberg zwischen Meckelfeld, Rönneburg und Sinstorf findet am Donnerstag, 9. Mai, um 11 Uhr, ein Himmelfahrt-Gottesdienst unter freiem Himmel statt. © Kirchenkreis Hittfeld | Carolin Wöhling

Ebenfalls an die frische Luft zieht es Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld. Sie laden zu Himmelfahrt-Gottesdiensten ein nach Ardestorf auf den Hof von Familie Peper (11 Uhr), an die Windmühle Dibbersen (10 Uhr), auf den Fuchsberg, eine Anhöhe zwischen Meckelfeld und Rönneburg (11 Uhr), an das Dörphus in Hörsten (10 Uhr) und an Sniers Hus in Seppensen (11 Uhr). Nach den Gottesdiensten sind Besucherinnen und Besucher oft noch zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.